Російські партизани заявили, що це вони вбили Татарського

4 квітня 2023, 20:01
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Джерело:

"Роспатизанин"

Російські партизани 4 квітня повідомили, що це вони вбили російського пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна). Він вирушив до Кобзона 2 квітня під час свого "творчого вечора".

Національна республіканська армія заявила, що ліквідація Татарського – справа її рук. Наголосили, що акцію реалізували автономно – без допомоги іноземних спецслужб або структур.

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Партизани наголосили, що акцію провели у клубі, який належить одному з найвідоміших російських злочинців – Євгенію Прігожину. Після вибуху клуб зупинив свою роботу. Партизани наголосили, що задоволені цим.

 

 
Автор: Мар'яна Бекало