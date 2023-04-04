Російські партизани заявили, що це вони вбили Татарського
4 квітня 2023, 20:01Читать новость на русском
Джерело:"Роспатизанин"
Російські партизани 4 квітня повідомили, що це вони вбили російського пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна). Він вирушив до Кобзона 2 квітня під час свого "творчого вечора".
Національна республіканська армія заявила, що ліквідація Татарського – справа її рук. Наголосили, що акцію реалізували автономно – без допомоги іноземних спецслужб або структур.
Зверніть увагу Хто насправді вбив пропагандиста Татарського: у ГУР відповіли
Партизани наголосили, що акцію провели у клубі, який належить одному з найвідоміших російських злочинців – Євгенію Прігожину. Після вибуху клуб зупинив свою роботу. Партизани наголосили, що задоволені цим.