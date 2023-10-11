Їздять на авто по 10 людей: російські підрозділи готують диверсії на кордоні з Україною

Російські спецпідрозділи прибули в Бєлгородську область для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Про це 11 жовтня повідомив Центр національного спротиву. Зазначають, що це може свідчити про активізацію ворожих ДРГ.

Дивіться також Росіяни обстріляли Сумщину: 13-річна дівчинка померла по дорозі до лікарні

Спецпідрозділи головного управління генштабу збройних сил Росії прибули в район Красної Яруги Бєлгородської області з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумщини,

– йдеться в повідомленні.

Їздять групами по 10 осіб

Зокрема, білгородське підпілля зафіксувало їх пересування на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців.

"Про прибуття та маршрути пересування, підпіллю доповіли російські військовослужбовці", – додали в Центрі.



Росіяни активізовують ДРГ га прикордонні Сумщини / Фото ЦНС



Спецпризначенці пересуваються на авто групами по 10 чоловік / Фото ЦНС

Ситуація на Сумщині: останні новини

Російські окупанти час від часу роблять спроби прориву ДРГ на цій ділянці прикордоння.

25 червня в районі населеного пункту Родіонівка ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив. У січні група із 6 осіб намагалася рухатися з території Росії до Юнаківської громади, але ЗСУ відкрили вогонь.

Тоді у Сумській області оголошували евакуацію з 5-кілометрової прикордонної з Росією зони.