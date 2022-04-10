Російські пілоти робитимуть все для протиракетних маневрів, – військовий експерт

Росія має стратегічні бомбардувальники, які фактично можуть збивати ППО С-300. Однак не можна сказати, що це переламає хід війни.

Зараз зброї для України не буває достатньо. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Ігор Козій.

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На один бомбардувальник – 2 ракети

За його словами, на один стратегічний бомбардувальник повинні бути хоча б 2 ракети.

Пілоти Росії роблять все задля протиракетних маневрів – щоб не можна було вразити (бомбардувальники – 24 канал) однією ракетою,

– наголосив Козій.

Він пояснив, що Україні завжди потрібен запас. Краще мати ще й винищувачі. "Вони могли б допомагати засобам протиповітряної оборони знищувати високолітальні об'єкти Росії", – зауважив військовий експерт.

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