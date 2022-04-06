"Російські пілоти вже бояться летіти в Україну": збитих ворожих літаків стає все менше

Щодня Україна збивала приблизно по 3 – 5 російських літаків. Однак за 6 квітня не збили жодного. Це трохи насторожує, але на це є просте пояснення.

Очевидно, що ворожа авіація вже просто боїться навіть висуватись на територію України. Про це в ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко.

До слова Повітряні сили 5 квітня знищили вісім крилатих ракет окупантів

Він зазначив, що тепер вони виконують свої завдання так: вони злітають над територією Росії чи Білорусі і вже звідти скидають бомби та ракети. Але на нашу територію окупанти залітати вже не ризикують.

Все, російські пілоти кажуть "ні, ми не будемо цього робити, ми боїмося залітати в Україну, бо нас там зіб'ють". Вони знають, що тут їх чекає негайна смерть або полон,

– пояснив ведучий.

А для російських пілотів, які винні в тому, що знищують у нас мирні квартали і бомбардують будівлі з дітьми, є певне побоювання – краще смерть, аніж полон.

Разом з тим, як додав журналіст, у них є вибір – просто припинити до нас літати та нас бомбардувати. Він навіть запропонував їм кілька варіантів, як це зробити:

можна відмовитися;

звільнитися;

прострелити собі ногу;

або ж заробити грижу.

У іншому разі його чекає альтернатива – померти в Україні, виконуючи путінське завдання з бомбардування мирних кварталів в Україні.

Російські пілоти вже бояться летіти в Україну: дивіться відео