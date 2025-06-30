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24 Канал Новини України Росіянин хотів закрити кредити, а опинився в полоні на Донбасі
30 червня, 11:47
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Росіянин хотів закрити кредити, а опинився в полоні на Донбасі

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Українські захисники взяли в полон російського солдата Дениса Ярмака на Покровському напрямку, який воював, щоб закрити кредити.
  • Полонений зізнався, що їх відправляли в бій без підготовки, лякали неправдивими розповідями про "вбивства дітей і пенсіонерів", а командування брехало про зайняті позиції.
  • Ярмак розповів, що солдатам погрожували розстрілом своїми, якщо вони намагатимуться відступити.

На Покровському напрямку українські захисники взяли в полон російського окупанта, який пішов воювати, щоб закрити кредити. У полоні він зізнався, що їх відправляли в бій без підготовки та лякали брехнею про "вбивства дітей і пенсіонерів".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео від НГУ "Рубіж". На Донеччині українські захисники взяли в полон чергового російського солдата. 

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На Донеччині взяли в полон окупанта

Це сталося на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Полонений – 32-річний рядовий армії Росії Денис Ярмак – зізнався на відео, що пішов воювати, щоб погасити кредити.

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 Він розповів, як їх "інструктували" перед відправкою, як відправляли в бій без підготовки й лякали розповідями про "вбивства дітей і пенсіонерів". За словами окупанта, реальність на фронті виявилася зовсім не такою, як обіцяли.

Прийшов нас вбивати. Потрапив у полон, 
– зазначили бійці з "Рубіж". 

За словами окупанта, командування брехало, що "все вже зайнято своїми", і вони начебто мали лише чекати штурмові групи. Насправді ж їх просто гнали вперед, а якщо спробують відступити – пригрозили стріляти свої ж. 