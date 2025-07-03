Путін нібито хоче винищити бурятів: російський полонений поскаржився на диктатора

Кремль нібито зневажає жителів Далекого Сходу і створює жорстокі умови служби у штурмових підрозділах. Місцеві підозрюють, що Путін хочу знищити бурятів як націю.

Подробицями служби поділився полонений військовий Андрій Ковальчук проєкту "Хочу жити", передає 24 Канал.

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Полонений бурят скаржиться на владу

Російський окупант із 9-ї мотострілецької бригади ЗС Росії родом із Бурятії. Його взяли у полон бійці Азова під Торецьком. Полонений поділився подробицями про службу у російській армії.

За його словами, влада Росії не вважає жителів Далекого Сходу повноцінними громадянами.

Чому він (Путін – 24 Канал) з Москви не забирає, з Пітера так багато народу, як з Далекого Сходу,

– запитує окупант.

Ковальчук також розповів, що багатьох відправляють воювати заради грошей, адже їхні сім'ї потребують підтримки. Ба більше, за його словами, ніхто не попереджає, що мобілізовані потраплять до штурмових груп, де живуть буквально два дні.

Проєкт "Хочу жити" з посиланням на джерела відзначає, що саме національні регіони Росії лідирують за кількістю зниклих безвісти та втрат в російсько-українській війні. Бурятія очолює цей список.

Інший полонений російський військовий, затриманий на Сумщині, повідомив, що їхній підрозділ мав наказ стріляти в українських захисників, а не брати їх у полон. Водночас він визнав, що українські бійці ставляться до нього людяно, всупереч тому, що стверджує російська пропаганда.