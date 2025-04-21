Сили оборони взяли в полон 9 військових російської армії

Росіяни невпинно продовжують намагатися захопити Україну. Однак, деякі військові армії Росії замість відстоювання кремлівських інтересів обирають здатися в полон та зберегти своє життя.

Силам оборони вдалося поповнити обмінний на фонд, взявши в полон дев'ятьох російських військовослужбовців на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Що відомо про російських полонених

У Курській області українські десантники з суміжниками взяли в полон дев'ятьох військовослужбовців російської армії.

Спочатку згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині,

– кажуть у Десантно-штурмових військах.

Військові Десантно-штурмових військ взяли в полон дев'ятьох окупантів: відео ДШВ

Там запевняють, що росіянам вчасно надали необхідну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, що раніше бійці "Азову" взяли у полон російського штурмовика Віталія Тюменцева, який служив у ПВК "Вагнера". Російський військовий розповів про знайомство з Пригожиним та великі втрати окупантів у Донецькій області.