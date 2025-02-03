Взяли 6 росіян у полон у своєму першому бою: бійці 71 ОЄБр розповіли деталі штурму

Бійці 71 окремої єгерської бригади у січні взяли в полон 6 окупантів на Вовчанському напрямку. Це був перший бій для військових "Джека" та "Олівера", які провели цю успішну операцію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розповідь військових 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.

До теми Взяли у полон 6 окупантів: єгері-десантники провели успішний штурм на Вовчанському напрямку

Як військовим зі 71 ОЄБр вдалося взяти в полон 6 окупантів

Військові розповіли, що 15 січня розпочався штурм іхніх позицій на Вовчанському напрямку. До захисників підʼїхала ворожа МТ-ЛБ, після чого "Олівер" вискочив та зупинив цю техніку.

В мій автомат влетіла чи куля, чи уламок, я так і не зрозумів. Я зловив "Клина" і потім ним відстрілював. Одними автоматами відбивали всі атаки понад 3 години,

– зазначили бійці.

Після цього окупантів по черзі загнали у приміщення і там уже їх утримували. "Олівер" розповів, що одного із противників знешкодив, одного поранив, надалі цей окупант загинув.

Також противник застосовував гази, гранат дуже багато. За словами військового, все було жовте, він нічого не бачив, тому вперше довелося застосувати протигаз. Після цього бійці попросили, за можливості, надіслати підкріплення.

Далі росіяни виводили наших захисників на розмову, казавши, що, мовляв: "Хлопці, та це все політика, навіщо воно вам треба, давайте чаю попʼємо".

"Джек" розповів, що загарбники йому казали: "Чоловіче здавайся, поїдеш в Крим, відпочинеш", на що він йому відповів: "Сам здавайся".

Спочатку вони (російські військові – 24 Канал) були добрі, ласкаві, казали – здавайтеся в полон, а потім як побачили, що нічого не вийде, почали нас обзивати нацистами, хоча вони прийшли на нашу землю,

– зазначив "Джек".

Через 3 години прийшла допомога, наші військові добре накрили ворогів, і зрештою окупанти почали кидати зброю, після того, як зрозуміли, що в них нема шансів виграти цю битву.

Пізніше до десантників спустився останній штурмовик, після чого наші захисники з ним почали вв'язуватися та пакувати. Один з окупантів них був критичний "трьохсотий", у нього була роздроблена нога, тому його російські побратими несли його на ношах.

Як "Джек" та "Олівер" взяли в полон 6 окупантів на Вовчанському напрямку / Відео з фейсбуку 71 ОЄБр

Далі "Джек" та "Олівер" почули звук дрона.

"Ми йшли 20 метрів за ними, і 20 метрів попереду. Хлопці йшли окремо. Це був ворожий дрон і він на них робив скид. Вони (росіяни – 24 Канал) хотіли їх добити, щоб їх не взяли в полон. Вони не зрозуміли, що відбувається, почали падати, кинули свого потерпілого і побігли до наших хлопців попереду. Вони й не зрозуміли, що це було, а їхні хотіли їх добити", – пояснили захисники.

Після цього наші військові повернули окупантів на місце, звідки вони прийшли, вони взяли свого "трьохсотого" та понесли далі на місце евакуації.

Військові розповіли, що 6 загарбників, яких їм вдалося взяти, це були зеки, тобто всі ті, хто відсидів за скоєння злочинів. За словами "Джека" цей бій був "неймовірно крутим" і він відчув ейфорію від того, що вдалося успішно взяти в полон окупантів та поповнити обмінний фонд для подальшого звільнення наших захисників з ворожого полону.