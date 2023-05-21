Аби знали, що є абсолютним злом: російським полоненим вмикають кіно про їхні звірства в Україні

Українські захисники взяли у полон чималу кількість росіян. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець показав, як за допомогою фільмів "розплющують очі" загарбникам на їхні злочини в нашій державі.

У неділю, 21 травня, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець поширив кадри, які засвідчують, що з ворожими військовими намагаються "працювати". Власне, російським полоненим, зокрема, показували фільм "Абсолютне зло" про злочини їх та їхніх "побратимів" на війні проти нашої держави.

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Вони – це і є абсолютне зло

Зазначимо, що цю стрічку зняв український журналіст Андрій Цаплієнко. Очевидно, її варто було б показувати усім громадянам ворожої країни, аби вони розуміли, якої біди накоїли в Україні їхні доблесні "збройні сили" та бійці так званих ПВК.

Російським військовим показали фільм "Абсолютне зло" про їх же воєнні злочини, які вони чинять в Україні. Що в головах цих осіб – невідомо, що в очах – подивіться самі. Сподіваюся, що після перегляду, вони усвідомили, хто є абсолютним злом у цьому світі,

– написав Лубінець.

Окрім того, він опублікував відео, яке підтверджує той факт, що російським полоненим справді показували це кіно.

Як російським окупантам "розплющували очі": дивіться відео з телеграм-каналу Лубінця

Зверніть увагу! Переглянути цей фільм можуть усі охочі, яким виповнилось 18 років за відповідними посиланням на ютубі:

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Полоненим може стати кожен!

Ця інформація буде корисна для усіх російських військових, що не хочуть брати участь у війні на боці своєї терористичної держави. Власне, існує проєкт "Хочу жить", який покликаний зберегти життя бійцям, що добровільно мають намір здатися в полон.

Номери гарячої лінії цієї ініціативи:

+38 (066) 580-34-98;

+38 (093) 119-29-84.

Водночас на базі цього проєкту існує чат-бот в телеграмі @spasisebyabot ("Спаси себя").