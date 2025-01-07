У полон потрапила уже сотня російських військових з Криму, – представництво президента

У Криму розповіли про ситуацію із насильницькою мобілізацією на півострові. За офіційними підрахунками, звідти у полон уже потрапила понад сотня російських військовослужбовців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представництво президента України в Автономній республіці Крим.

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Яка ситуація із насильницькою мобілізацією у Криму

"Підтверджено взяття в полон щонайменше 101 військовослужбовець Росії з окупованого Криму", – йдеться у заяві Представництва президента 6 січня.

Ймовірно, більшість із них є громадянами України.

Також у відомстві зауважили, що підрозділи, дислоковані у Криму, скоротилися на щонайменше 1657 солдатів, які загинули на фронті. 1107 із них могли бути громадянами України.

Водночас там наголосили, що кількість загиблих може бути більшою, бо Росія приховує реальні втрати своєї армії на війні.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Сили оборони взяли у полон кримського колаборанта Юрія Прилепу. Владу окупантів на півострові він укріплював ще з 2014 року, а згодом пішов воювати на боці російської армії.

Служив зрадник у 155 бригаді, яка вважається однією з найкривавіших у Росії. Свого часу вона "відзначилася" у Чечні та Сирії, а нині воює на Курщині та має там проблеми.