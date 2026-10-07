У 2026 році Україна щомісяця бере в полон у середньому на 107 людей більше, ніж Росія

Українські військові намагаються брати у полон якомога більше окупантів, щоб поповнити обмінний фонд. У 2026 році Україна щомісяця бере в полон у середньому на 107 російських військових більше, ніж Росія – українців.

За перші вісім місяців року ця різниця сягнула 858 осіб на користь українського обмінного фонду. Про це повідомили проєкт "Хочу жить" та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що сказали у Координаційному штабі?

У штабі зазначили, що тенденція до швидшого зростання українського обмінного фонду утримується ще з середини 2023 року. Попри заяви російської пропаганди про нібито перевагу ворога у кількості полонених, реальна ситуація на фронті демонструє зворотне.

У 2023 році ворожі медіа поширювали фейки про понад 20 тисяч українських військових у полоні, а на початку 2024 року Володимир Путін стверджував, що співвідношення нібито сягає один до десяти. Проте статистичні дані підтверджують, що протягом 2024 та 2025 років українські сили систематично поповнювали обмінний фонд активніше за окупантів.

Головним чинником таких результатів є робота українських військовослужбовців на передовій, які ризикують життям задля взяття противника живим. Додатковим стимулом для бійців є спеціально запроваджені грошові премії за захоплення окупантів.

Важливу роль відіграє також інформаційний вплив проєкту "Хочу жить", який із вересня 2022 року роз'яснює окупантам алгоритм безпечної здачі в полон. За час існування ініціативи її офіційний сайт відвідали понад 50 мільйонів користувачів, більшість з яких мешкають на території країни-агресорки.

Поширення відеоінтерв'ю з полоненими та демонстрація належних умов їхнього утримання доводять російським військовослужбовцям, що полон є єдиним способом зберегти життя. Кожен росіянин, який здався, дає змогу Україні повертати додому своїх захисників та цивільних заручників.

Також у Координаційному штабі повідомили, що Росія продовжує вербувати іноземців до своєї армії, зокрема з країн, де люди шукають можливості заробити. Раніше частка іноземців в українському полоні становила 7%, проте нині їхня кількість зросла до 10%.