Вдалий улов: українські бійці під Бахмутом взяли в полон зеків у формі ЗСУ
Українські військові з 80 окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон російських зеків. Російські окупанти були переодягненні у форму ЗСУ.
80 бригада ексклюзивно для 24 Каналу надала відео із взяттям у полон російських зеків. Наші воїни взяли зеків у полон на околицях Бахмута.
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Командиром ув'язнених виявився також зек
Один з полонених зеків на відео розповів, що він з міста Перм з третього штурмового загону. Він зазначив, що взяв форму ЗСУ у бліндажі, коли їх відправили на завдання.
Сам росіянин стверджує, що його завданням нібито було носити провізію. Він сказав, що їхній командир Брізлой – без звання і також зек.
Українські військові взяли в полон зеків: відео
Полонений повідомив, що їх близько 25 – 30 людей на Бахмутському напрямку. Завдання зеків – нібито тримати канал, який вони зайняли.
Другий полонений зек – Вагутов Олексій Олександрович. Він сказав, що був зеком, але на війні в Україні закінчився його термін ув'язнення. Окупант зізнався, що пішов на війну через гроші. Його командир – Кужма.
Яка ситуація під Бахмутом
- Російські сили вже кілька місяців зосередили свої сили на захопленні Бахмута, але не можуть досягти поставлених цілей. Окупанти зазнають шалених втрат у живій силі та техніці.
- Сили оборони України вимушені стримувати переважаючі сили противника у кровопролитних боях. Офіційні особи в Україні зазначають, що Росія вже розпочала великий наступ, про який попереджали кілька місяців тому.
- Зокрема, глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог зосереджує свої сили та велику кількість техніки. Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ і захопити Бахмут, Авдіївку та Вугледар.
- Наступ Росії підтверджують на Заході. Так, у розвідці Естонії заявили, що окупанти наступають на 5 напрямках на Донеччині та Луганщині. Але наступ окупантів не має успіху. Підрозділам Сил оборони України допомагає відносно тепла погода.
- 11 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що попри значні втрати, Росія продовжує вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.