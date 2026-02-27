Військовий ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс в одному селі на Запоріжжі

На Харківщині 17 лютого бійці 158-ї окремої механізованої бригади взяли в полон п'ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із них виявився односельцем українського захисника. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам'янки на Запоріжжі.

Про це повідомила 158 окрема механізована бригада.

Читайте також Потрапив у полон в Україні, а тепер – у розшуку: що відомо про казахського найманця

Як земляк українського бійця потрапив у полон?

Один з полонених виявився односельцем українського бійця з позивним "Вольт", який брав його в полон. Земляки по різні сторони фронту родом з села Велика Знам'янка, що у Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області. Наразі воно під російською окупацією.

Полонений Володимир Башмаков розповів, що після захоплення села, окупанти забороняли виходити з дому, адже цілодобово була комендантська година. Якщо правила порушували, то суворо карали, били та "саджали в яму".

Пізніше жителів змусили отримати російський паспорт. Після цього він з родиною переїхали в Краснодарський край. І як тільки Володимиру виповнилось 18 років – йому прийшла повістка.

Я не хотів йти на строкову службу, тому підписав контракт, щоб служити на кораблі. Два тижні пробув у порту в Севастополі, потім мене передали 810-й бригаді збройних сил Росії, а звідти я потрапив на війну. Я в шоку, я не очікував, що мене відправлять на війну. Нормальної підготовки не було, лише пару разів стріляли з автоматів й два рази кидали гранати,

– розповів полонений.

"Вольт" також родом з Кам'янська-Дніпровська. Все дитинство провів там, а в старшому віці приїжджав до родичів.

Це дуже дивно, цікавий випадок. Здавалося, що такого не може статися, це для мене трішки шок – зустрів свого земляка, молодого хлопця. В селі Велика Знам'янка жила бабуся й двоюрідні брати. Я знаю цей район, був там в дитинстві й в дорослому віці. От так воно сталося,

– розповів "Вольт".

Володимир Башмаков заявив, що хоче залишатися в Україні до завершення війни. Він стверджує, що бійці ЗСУ поводяться з полоненими добре, і закликав своїх співслужбовців складати зброю.

Водночас українські захисники наголошують, що цей приклад на окупованих територій показує, що Росія мобілізує місцевих жителів і відправляє їх воювати проти власного народу.

Український боєць взяв у полон свого земляка: дивіться відео

Що відомо про російських полонених?