Російські прикордонники скаржаться, що не мають достатньо зброї та спорядження для протистояння можливим українським рейдам. Так претензії надходять з усіх прикордонних підрозділів окупантів.

Загарбники переживають через активні атаки дронів та бояться, що українці прийдуть на їх територію. Боятися ж їм є чого – особливо після того, як голова ГУР впевнено говорив про потенційні операції на території Росії.

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Тривога російських силовиків

Інститут вивчення війни передає, що російські прикордонники активно скаржаться владі на погане забезпечення. Вони хвилюються, що їм не вдасться з такими силами зупинити ймовірні рейди українців. Зокрема, ті повідомляють про погане оснащення достатньою кількістю цифрових систем зв’язку, розвідувально-ударними безпілотниками, мобільним транспортом і медичним приладдям.

Російський воєнкор, який є членом Кремлівської ради з прав людини, почав тиснути на командування. Він заявляє, що скарги лунають з усіх прикордонних підрозділів. Воєнкор наголошує, що в Афганістані нібито все було не так. Тоді прикордонників забезпечили артилерією, авіацією та бронетехнікою – на думку росіянина наразі все має бути так само.

Воєнкор розповідає, що протитанкові ракети та міномети прикордонники отримують лише від особистих зв’язків з російськими військовими частинами. Це начебто неправильно і треба давати більше самохідних артилерійських систем та систем радіоелектронної боротьби. Особливо це стосується Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Цей факт доводить, що росіяни все більше починають боятися переходу війни на території Росії та проведення там українських операцій. Вони намагаються достукатися до влади, поки не є занадто пізно.

Росія втрачає контроль