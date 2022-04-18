Російські програми, розширення рубльової зони: МВС про підготовку квазіреспубліки на Херсонщині

Російські окупанти на захоплених територіях Херсонської областей продовжують підготовку до проведення так званого "референдуму" для створення квазіреспубліки.

Останнім часом країна-агресор активізувалася по цьому сценарію. Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону вранці 18 квітня.

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"Зараз виглядає на те, що частина кремлівських башт схиляється до схвалення рішення про утворення псевдореспублік, а потім про входження їх до Росії за так званим "кримським сценарієм", – сказав посадовець.

Ми бачимо і активізацію рубльової зони. Зараз вони поступово пробують змушувати весь малий бізнес переходити на рубльову зону,

– зазначив Вадим Денисенко.

Він додав, що зупинити плани агресора зможе шостий пакет санкцій, який означає обмеження проти "Сбербанку" – це 37% всієї банківської системи Росії – один з найпотужніших ударів по економіці країни-агресора.

Нагадаємо, що Херсонська область перебуває в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Однак місцеві мешканці героїчно простять ворогу та не дозволяють загарбникам встановити там свою владу.

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