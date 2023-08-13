Вчать "любити вітчизну": вивезених з України підлітків готують до роботи слідчими у Росії

Депортованих українських дітей у Росії вчать "любити вітчизну" та готують до роботи слідчими. Шефство над викраденими підлітками взяв голова російського слідчого комітету Алєксандр Бастрикін.

Щонайменше 40 дітей-сиріт, яких вивезли з Донеччини, опинилися у кадетських корпусах. У загальному доступі є інформація, що на навчання відправляють дітей із Донецька, Луганська, Горлівки та інших окупованих населених пунктів.

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Як українських дітей змушують ставати слідчими

Російське опозиційне видання зібрало декілька фактів, як українські діти з тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини опиняються на навчанні у кадетських корпусах і пов'язують своє майбутнє з країною-агресором. Звісно, задля безпеки дітей усі імена були змінені.

До прикладу, хлопці-близнюки з Донецька Нікіта та Денис опинилися в училищі у Москві, оскільки їх "рекомендувала" директорка школи, де вони навчалися. Через кілька місяців Бастрикін вручив хлопцям російські паспорти, а ті – у соцмережах почали розміщати пропагандистські дописи.

Відправляти на перевиховання українських дітей почали з 2014 року, але з початком повномасштабного вторгнення – "перевиховання" українських дітей вийшло на новий рівень. Офіційно слідчий комітет Росії повідомив, що з лютого 2022 по березень 2023 року співробітники відомства вивезли 323 дитини з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, у тому числі 181 дитину-сироту. 78 дітей відправили в освітні установи Росії, у тому числі – й в кадетські корпуси та академії СК (близько 28 дітей-сиріт).

Ба більше, російська пропаганда настільки цинічно промиває мізки українським дітям, що чи не кожного дня підліткам розповідають про вигадані "злочини українських націоналістів". Крім того, у своїх сюжетах представники слідчого комітету не приховують, що змушують дітей навчатися у кадетських корпусах.

До останнього не хотів у кадетський корпус, упирався, але під тиском здався. Такий шанс дається раз у житті, і треба спробувати, щоб потім не шкодувати про це все життя,

– розповідає мати хлопчика з Макіївки.

Кожного дня українських дітей у кадетських корпусах змушують підіймати прапор країни-агресора, співати її гімн, а заняття починаються військового строю. Пропагандисти так кожного разу промивають дітям мізки, розповідаючи вигадані байки про те, як вони у майбутньому "будуть захищати вітчизну".

Дітей "перевиховують" у військових таборах

У Пензі з 1 по 18 серпня тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій.

Відомо, що дітей звезли з населених пунктів: Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк. В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олєга Газманова.

"Таким чином ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх Батьківщини", – наголосили у Центрі нацспротиву.