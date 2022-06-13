Російські пропагандисти починають свої турне по Європі

Якщо якась Овсяннікова – це гарний новенький проєкт, то нікуди ж не ділись старі російські тіпа "ліберальні проєкти". По всій Балтиці роз'їхались численні колишні російські кореспонденти.

З унилим хлєбалом вони тепер на краєвидах Таллінна, Риги чи Вільнюса розказують, як їм важко було боротись в Росії проти Путіна. А тому – давайте тут, відкриємо чергове радіо-газету-ТГ-ютуб-канал, щоб протистояти кривавому режиму Путіна.

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Музей покинутих секретів

Люба Балтика, якщо ти не хочеш знову стати "Прибалтикою", то жени в шию будь-який російський медійний проєкт, якою б "мєдузою" чи "дождєм" воно не було.

Або ліберальне розігнане "Ехо-Москви" переїхало в Ютуб, де намагається отримати колишню популярність.

Дивним чином такий розкручений проєкт без федеральної тіньової підтримки не показує захмарних показників в Ютубі.

Але "ехівців" все одно використовують, як розкручених персонажів. Латиніна, Биков, Шендерович, Нєвзоров – все це говорящі голови з ефірів "Еха".

Мало хто пам'ятає, що колись робив Нєвзоров чи Шендерович, але завдяки російським лібералам наші підсіли на цих нікчемних опініон-мейкерів. Малоросам хочеться чути когось з Москви, навіть якщо воно дурне та "кончене".

"Вєнік" на гастролях

Але є там і хитре. Головний редактор "Еха" "Вєнік" готується до турне по Європі, щоб брати інтерв'ю в місцевих політиків. Поставить свої запитання європейцям, це перекладуть російською, далі через "латитіних-арєстовічей" це розженуть наші. І понеслась...