Російські пропагандисти поширили фейк про неіснуючу базу військових на Хортиці
Російські пропагандисти продовжують вести інформаційну війну і підступно брехати про неіснуючі "військові бази". Днями, сепаратисти почали поширювати інформацію про те, що на острові Хортиця розміщені "бази іноземних військових".
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму телеграмі. Він також зазначив, що окупанти цинічно намагались пояснити свої дії, бо по острову завдали удару двома ворожими ракетами.
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https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
https://24tv.ua/vnaslidok-raketnogo-udaru-po-zaporizhzhyu-poraneno-8-lyudey_n1959841
Більше того, колаборанти заявили, що після "прильоту" з острова виїхали 12 автомобілів швидкої допомоги, а рух островом був перекритий, йдеться у повідомленні.
Насправді, ми з вами пам'ятаємо, що другий обстріл Хортиці стався 12 травня. Він був здійснений по заповідній території, на якій немає жодної будівлі, тому внаслідок того обстрілу жодна людина не постраждала,
– говорить Анатолій Куртєв.
Секретар Запорізької міськради просить не довіряти хворій фантазії зрадників і перевіряти усю інформацію, яку отримують місцеві.
Обстріли Запоріжжя
Нещодавно, 21 квітня, близько 13:00 російські окупанти завдали удар по Запоріжжю. Постраждало 8 людей. Вибухова хвиля пошкодила чотири вагони евакуаційного поїзда Запоріжжя – Львів. На щастя, пасажири конкретно цього рейсу не постраждали. Однак загалом внаслідок атаки поранення отримали 8 людей. Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу. Росіян звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.
Свіже зведення від Генштабу ЗСУ: важливе
- Росіяни продовжують свій наступ на Сході та Півдні нашої держави. Для цього вони залучають усі свої резерви та сили, але наші захисники вміло зривають плани ворога.
- На Харківщині росіяни намагаються здійснити контрнаступ з метою повернення на попередні позиції. Росіяни задіюють диверсійно-розвідувальні групи.
- На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення, зокрема, вели наступ в районі Великої Комишувахи. Однак, зазнавши серйозних втрат, відступили.
- На Лиманському напрямку росіяни продовжують обстріл цивільної інфраструктури та завдають авіаударів.
- На Сєвєродонецькому напрямку загарбники вели безуспішний наступ у районі Устинівки. Також провальні спроби наступу з боку росіян були і на Бахмутському напрямку.
- На Авдіївському напрямку ворог зазнав втрат при спробі наступу в напрямку Юр'ївки – і відступив.
- Також безуспішним був наступ окупантів у районі Новомихайлівки на Курахівському напрямку.