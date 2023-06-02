З вашингтонських лабораторій: росіяни заявили про атаку "української бойової сарани"

Російські пропагандисти – знахідка для психіатрів. Водночас замість того, щоб зайнятися своїм психічним здоров'ям, вони продовжують генегувати фейки. Цього разу – про бойову українську сарану.

Ця сарана начебто атакувала тимчасово окуповані території Луганської області та територію Росії. Її запустили начебто для того, аби вона знищила посіви. Абсурдну заяву поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Докази застосування "сарани" начебто знайшли біля Станиці Луганської. Окрім того, начебто виявили "документ" про супровід двох автівок з "секретною зброєю".

Пропагандисти стверджують, бо "бойову сарану" привезли з вашингтонської лабораторії. Вочевидь, це – новий пакет допомоги від США, який Джо Байден не анонсував публічно.

Раніше були "голуби"

До слова, це – не перший фейк з божевільні. Раніше Росія вже заявляла про атаки голубів, вирощених у біолабораторіях. Їх у Бєлгороді начебто виявили цілий ящик.

За 40 кілометрів від Бєлгорода існують біологічні лабораторії, і дуже ймовірно, що це біологічний тероризм. МНС, ФСБ не реагують на наші дзвінки. Рух не перекритий, вся ця інфекція розноситься по центру міста,

– бідкалися тоді росіяни.

Що ж, вочевидь сарана вирішила допомогти голубам. Чекаємо появи бойових українських білок та спецпідрозділів дніпровських качок.