Наша пісня гарна нова: пропагандисти знову зібралися на Київ

Розкажу вам шокуючу річ. Є один пункт, за який ми маємо сказати нашим російським поки що агресивним та живим сусідам: "Дякую".

Новонароджений агент НАТО: перли російської логіки

Це те, що вони абсолютно відверто говорять про те, що хочуть з нами зробити. Якщо хтось раптом увімкне російський телевізор сьогодні, то дізнається, що у Львові була зустріч генералів НАТО та їхніх підлеглих.

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Усі вони в цивільних об'єктах "задумували" щось дуже і дуже погане. Саме так російські нацисти пояснять вбивство п'ятьох та поранення кількох десятків людей у нашому прекрасному Львові.

Окупанти знову зібралися на Київ

Логіка окупантів дуже проста – якщо вас успішно атакували ракетами, то значить ви були агентом НАТО незалежно від того, скільки вам років – 2 дні чи 98 років. Ми будемо мстити за всі ці страждання, які приносять нам російські окупанти.

Росіяни чітко та відкрито декларують, що хочуть вбити в Україні абсолютно всіх. Істинний російський арієць Пьотр Толстой вже заслужив собі на окрему камеру під час трибуналу. Він заявив, що російська армія спалить всіх, хто підняв руку на окупантів. Тобто руку на цього окупанта підняли сьогодні вночі у Львові?

Вони прийшли в нашу країну, щоб нас всіх спалити. То ж хто тут нацист пояснювати вже не треба, а правила здорового глузду говорять, що той, хто перетнув чужий кордон, і є нацистом.

То чому для Толстого буде окрема лава підсудних? Він пропонує здійснити в Україні геноцид. При цьому росіянин традиційно додав, що "скоро їхня армія дійде до Києва". Бажання це було б хороше до того моменту поки ми не знищили декілька сотень ворожих солдатів. Зараз він вдає ніби нічого не трапилося, а в Київ таки можна заїхати на танку.

Що ж, російських громадян Толстому точно не шкода. Нас, ясна річ, також. Народ, спроба дійти до Києва вже була. Ми всіх знищили. На інших чекають ті ж самі наслідки.