Самопроголошені "республіки" Донбасу домовилися про "єдиний митний простір"

У самопроголошених "республіках" на окупованій Росією частині Донбасу заявили, що створили "єдину митну територію". Мовиться про окуповані землі Донеччини та Луганщини.

Відповідних домовленостей досягнули ще на початку вересня. 15 вересня сторони домовились про усунення митних постів.

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Самопроголошені "республіки" на Донбасі створять спільний економічний простір

Так звані "глави" самопроголошених "республік" на окупованій Росією території Донбасу підписали "договір про створення єдиної митної території і розвиток економічної інтеграції".

У "Центрі журналістських розслідувань", з посиланням на ресурси бойовиків, розповіли – відповідне рішення оголосив "глава" так званого "державного митного комітету" самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією території Луганщини Юрій Афанасьєвский.

З 1 жовтня 2021 року митних постів між самопроголошеними "республіками" не буде,

– мовиться у повідомленні.

Згідно з "договором" на територіях функціонуватиме єдиний митний простір з:

внутрішнім ринком товарів;

єдиними митними тарифами;

іншими "заходами регулювання зовнішньої торгівлі товарами з третіми країнами".

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