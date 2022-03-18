Збиваємо все, що можемо, хоча маємо недостатньо авіації, – Зеленський

Російські війська продовжили підлі обстріли українських мирних міст і наших громад. Вже під удар потрапили Львів, Київ і область, Житомирщина, Сумщина, Харків і область, Чернігів, міста Донбасу – Севєродонецьк, Краматорськ, Маріуполь.

Окупанти завдають ракетні удари, скидають авіабомби, використовують "Гради". Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час звернення вдень 18 березня, повідомляє 24 канал.

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Україна поки не має адекватної протиракетної зброї

Як зауважив український лідер, українські бійці збивають російські ракети. Знищують їхні літаки та гелікоптери. Настільки, наскільки можуть.

"І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї. Передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але в нас є мета, чиста й справедлива – захистити наших людей, нашу державу", – наголосив президент.

Він зазначив, що українці безперечно, й надалі робитимуть все, що можуть.

Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримає передової зброї, яка реально врятує життя тисяч наших людей,

– заявив Зеленський.

Президент додав: російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити справді корисні постачання.

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