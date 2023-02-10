Українська ППО могла збити російські ракети над Румунією: чому цього не зробили

Під час масованої ракетної атаки 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули повітряний простір Румунії. ЗСУ свідомо вирішили їх не збивати в просторі чужих держав.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що спершу ракети перетнули державний кордон України з Республікою Молдова. А далі ці ракети перетнули повітряний простір Румунії.

Увага Не лише Молдова: російська ракета ще й пролетіла над Румунією

Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав,

— написав він.

ЗСУ могли збити ракети

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі 24 Каналу, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики й загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

Зазначимо, що Росія уже не вперше влаштувала таку провокацію із порушенням повітряного простору іноземних держав. Раніше такі інциденти фіксували на території Молдови.

Однак, наразі мова про Румунію, що є країною-членом НАТО.