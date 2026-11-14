Росія хоче паралізувати Україну: чому удари по мостах та енергетиці стають дедалі небезпечнішими

Росія оснастила ракети "Іскандер" системами наведення з похибкою в кілька метрів. Ворог прагне знеструмити мільйони людей і знищити мости.

Про це пише британське видання The Telegraph. За словами радника президента України Сергія Бескрестнова, покращені системи наведення забезпечують відхилення лише в кілька метрів і вже застосовувалися під час нещодавніх атак на Київ.

Як модернізація ракет допомагає Росії

Як повідомив виданню Financial Times один з українських чиновників, задум Кремля також полягає в тому, щоб порушити систему передачі електрики із заходу на схід і залишити без світла мільйони людей. Оптичні та радіолокаційні головки сканують місцевість за секунди до підриву бойової частини, що дозволяє ракеті обходити дію українських комплексів радіоелектронної боротьби.

Нові оптичні та радіолокаційні системи самонаведення сканують місцевість за кілька секунд до ураження цілі. Завдяки цьому ракети можуть змінювати курс на завершальному етапі польоту та краще долати українські засоби радіоелектронної боротьби.

Професор військової стратегії та технологій Мауро Гіллі пояснив The Telegraph, що раніше балістичні ракети мали певну похибку через особливості своєї траєкторії. На початковому етапі польоту їхній рух контролює бортовий комп'ютер, однак на фінальній ділянці ракета фактично рухається під дією сили тяжіння.

Особливість балістичних ракет полягає в наявності певної похибки, оскільки вони рухаються по параболічній траєкторії. Це означає, що на початковому етапі політ коригується бортовим комп’ютером, який задає ракеті потрібне положення при досягненні певної висоти. Однак на фінальному відрізку ракета рухається, по суті, лише під дією гравітації. Тепер ситуація змінилася,

– пояснив Мауро Гіллі.

Водночас експерт зауважив, що російські удари не зруйнували міцні київські мости й навряд чи здатні повністю їх знищити. Проте атаки вже порушували роботу переправ, ускладнювали рух громадського транспорту та спричиняли багатогодинні затори.

Росія намагається розділити енергосистему України

Ще одним напрямком російської стратегії є спроби розділити українську енергосистему на ізольовані частини вздовж Дніпра.

Науковий співробітник аналітичного центру GLOBSEC Максим Безносюк зазначив, що такі спроби почалися ще в грудні 2025 року.

За його словами, Кремль прагне реалізувати так званий острівний режим роботи енергосистеми. Йдеться про її поділ на окремі сегменти, які будуть змушені працювати автономно та не зможуть передавати електроенергію з регіонів, де є достатньо генерації, до тих, де виникає дефіцит.

Така тактика може не лише погіршити умови життя цивільного населення, а й ускладнити роботу української оборонної промисловості та систем життєзабезпечення.

Росія також продовжує цілеспрямовано атакувати транспортну інфраструктуру. Зокрема, у ніч на 7 листопада окупанти випустили шість балістичних ракет по Північному мосту в Києві.

Таким чином, удари по мостах та енергетичних об'єктах можуть бути частиною спроб Кремля порушити логістику між регіонами та посилити тиск на Україну напередодні зими.