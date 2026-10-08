"Росія має чутливе місце": інтерв'ю з Романенком про палаючі НПЗ та знищення Кримського мосту

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник фонду Закриємо небо України Ігор Романенко розповів про нові загрози з повітря та ситуацію на фронті.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про нові повітряні загрози, модернізацію російських дронів, удари по НПЗ, захист критичної інфраструктури та перспективи знищення Кримського мосту.

За його словами, Росія розробляє нові реактивні дрони, які є фактично малими крилатими ракетами з дальністю до 800 кілометрів. Також експерт оцінив, що сьогодні заважає перетворити окремі успішні перехоплення на масовий результат.

Яку нову зброю розробляють росіяни для атак?

Благодійний фонд "Закриємо небо України" постійно проводить збори. Розкажіть, будь ласка, на що цього разу збираєте? Чи знов на допомогу в тренуванні нашим льотчикам, і не тільки?

Ми попередній збір закрили, допомагали мобільним вогневим групам в обладнанні. Після цього переносним зенітно-ракетним комплексом вони збили дуже важливу важку ціль – реактивний "Шахед". Питання у тому, щоб збільшити потенціал засобів протиповітряної оборони, які у нас є.

Маємо надію на те, що буде масштабовано декілька варіантів, десь більше шести вже, а займається в нашій країні десь близько двадцяти різних компаній, структур дронами-перехоплювачами, які за характеристиками можуть знищувати реактивні дрони. Це дуже важливо і принципово.

Я тут наполягаю ще на тому, що реактивні дрони – це друга хвиля повітряних цілей, які непрості, важкі, які треба нам долати. Перша – це були дрони бензинових двигунів, попередні "Шахеди". І Україна зробила це і знайшла вихід по дронам-перехоплювачам з характеристиками, які б дозволяли це робити.

Друга хвиля – це реактивні дрони, і вже зараз на упередження треба готуватися до знищення цілей, які розробляють росіяни. Це малі крилаті ракети з більшими швидкостями, які працюють на більшій висоті, дешеві, як вони вважають, і спроможні діяти десь до 800 кілометрів.

Але це попередньо. І коли це поєднувати і здійснювати, то це може бути не зовсім ті характеристики, які вони хочуть. Але ми повинні вже працювати над цим, щоб не опинитись в такій ситуації, як це відбулося з реактивними "Шахедами", які треба зараз долати і доганяти.

Ігор Романенко про нові реактивні дрони Росії, удари по НПЗ та знищення Кримського мосту: дивіться відео

Чому масове перехоплення повітряних цілей досі складне?

Питання зараз і в масовості самого результату збиття. Знаємо, що турелі вже працюють. Ви раніше пояснювали, що оператор мобільно-вогневої групи має лише секунди для реакції, а відтак автоматизація суттєво допомагає. Чи допомагають якраз такі роботизовані турелі? І що саме сьогодні заважає перетворити окремі успішні перехоплення на масовий результат? Фінансування, технології?

Все разом. Безумовно, фінансування і самі розробки. Тобто, по-перше, щоб були розробки, треба фінансувати ці проєкти, і потім при наявності декількох варіантів, які б дійсно були з характеристиками і спроможні були знищувати, і щоб вони були порівняно дешеві з цими цілями, в даному випадку з реактивними "Шахедами".

Турель – це пристрій, на який ставиться зенітний кулемет, зенітна гармата. В мене син виконує завдання в мобільних вогневих групах. На жаль, вони мають на озброєнні, наприклад, американський зенітний кулемет, але суттєво іншого обладнання, яке б суттєво збільшувало ефективність цього, немає. Треба і тепловізор, треба спроможності, щоб в нічний час, ну і багато чого треба.

А от те, що привозять зараз за останні декілька діб, автоматизована ця турель, по-перше, її дальність десь вісімсот метрів. Тобто це вже фактично останній рубіж, останній засіб по дальності, який вже зустрічає перед захистом об'єкта. А нам треба, щоб дальність була кілометри хоча би декілька, щоб збільшувати вірогідність того, що об'єкт, який прикриваємо, залишився би неушкоджений.

Значить, і такі напрацювання є. Ми ж доводимо інформацію, що фіналізують іспити, роблять іспити по-бойовому десь до 6 різних компаній. І цей процес завершують, вже говорять про успішні дії не тільки ці автоматизовані турелі, яке останнє, а і попереднє, там декілька діб доводили різні варіанти.

Але це потребує завершення цього процесу, кодифікацію, прийомку на озброєння нашими відповідними підрозділами. І

для того, щоб це відбулося, треба виробити велику кількість, щоб бути ефективним. І от така непроста робота ще попереду. Вона потребує, на жаль, декілька місяців, я думаю.

Як Росія захищає НПЗ і навіщо їй аеростати?

Росіяни вдаються уже до використання тактик мало чи не часів Першої світової – підіймають аеростати, аби захистити свої НПЗ від українських дронів. А чому ж вони, такі високотехнологічні, вдаються до таких практик? І що може їм допомогти захистити ці НПЗ? Ось ці аеростати? Чи це так, аби створити видимість?

Це означає пошук різних можливостей. Ці аеростати не нова ідея. Їх використовує, наприклад, Ізраїль, деякі інші країни, щоб, наприклад, підіймати радіолокаційні станції (чим вище знаходяться, тим дальше вони бачать).

Пряма видимість – є таке поняття, і тому раніше можна виявляти цілі, потім на такій висоті отримувати інформацію, яку збирають відповідні засоби, і передавати на відстані чи літакам, які є в повітрі, чи іншим засобам. Це зрозумілий підхід.

Але питання: як це зробити? Отой аеростат, який вони застосовують, вже був технічний збій, і там падав, але залишився, тому що вони передбачають те, що по ньому буде вплив з нашого боку, і яким чином захищатися від цього.

Тобто під час іспитів про той аеростат, про який ви говорите, "клиновим листом" падав. Не досягли поки ще результатів. Роблять висновки, доробляють і так далі. Тобто тут ще в процесі.

І питання ж не тільки в аеростаті. Ми ж бачимо, що вони удосконалюють і засоби для повітряних ударів, і засоби збору інформації, обробки. Не треба з противника ніколи робити повних дурнів. Це не наша позиція.

Треба реалістично вивчати ситуацію, треба вивчати характеристики, готувати свої обслуги і свої засоби, які будуть протистояти таким засобам противника нападу, і навпаки формувати, розробляти свої для того, щоб бути ефективним як для завдаванню ударів по об'єктам противника, так і по захисту нашою протиповітряної, протиракетної оборони. І все це повинно бути на платформі об'єктивної оцінки стану противника, сил і засобів.

Яким є найвразливіше місце для атак в Росії?

Сьогодні Підмосков'я, Москва опинилися під атаками дронів. Була атака на станцію "Володарська", яка забезпечує московський регіон пальним, зокрема і авіаційним. І колапс був в усіх 4 аеропортах в цьому вузлі. Але коли паливні проблеми відчує фронт, чи вони будуть до останнього все-таки обмежувати цивільне споживання, зберігаючи постачання армії? Ну і удар по "Володарській" ЛВДС наскільки дійсно важливий?

Важливий. По-перше, в принципі аспект військовий полягає у тому, що нам треба підняти рівень втрат в усьому, що виробляє, зберігає, доставляє паливо-мастильні матеріали на підрозділи, частини російської армії. Поки ще, попри те, що завдяки нашим ударам у них знизилось в різні періоди до 40%, це дуже високий показник, він то падає, то піднімається, тому що вони відновлюються, і це важливо.

Вплив сам по собі на воєнну економіку Росії – це теж фактор економічний, тому що не все тут гаразд, і їх забезпечення, логістика, все решта базується на логістиці, яка здійснюється.

Ну і завжди, в всі часи, раніше і зараз, і на перспективу дуже важливим є інформаційний вплив щодо цих подій і морально-психологічний тиск на представників глибинного народу.

Одна справа дивитися все це по телебаченню, а зовсім інше, коли все це прилітає, залітає, доходить до конкретного громадянина, і навіть в столиці, в Москві їм приходиться спочатку шукати заправку, де є бензин і дають можливість придбати, а потім чергу відстояти. Це цілий процес.

І це по Москві і об'єктам Московської області, де найвищий ступінь ефективності чотирьох кілець протиповітряної і протиракетної оборони.

По ефективності ще от Кримський міст має дуже високу ступінь захисту. Вони зробили це і з повітря, і на землі, і на морі, і під водою. Поки, я думаю, що чекає цей міст, його черга ще попереду. І це безпосередній вплив от в такому широкому спектрі на ці наші обставини.

І я розумію, що наше керівництво, зокрема, реагує на заяви Трампа, який переводить провину за високі ціни на дизпальне, взагалі на пальне в Америці перед виборами в Конгрес, на Україну для того, щоб розмини питання, що насамперед це відбувається через війну в Ірані. А там же не тільки Ормузька протока.

Попри всі ці зусилля, ми, по-перше, продовжимо удари саме по цих об'єктах. Тут треба ще підкреслити таке, що не тільки бити по резервуарах, все ж вони там вигоріли, є запасні, є інші, а саме бити по найбільш чутливому місцю – складовій НПЗ.

А якщо це відбувається і в Москві, і в Московській області, то це ще більше піднімає важливість і значимість таких подій.

Чи буде знищено Кримський міст?

Ви згадали Кримський міст, незаконну зайву конструкцію на нашій землі. 8 жовтня четверта річниця першого підриву. Так може, якраз таки вже і за мости в Києві пора діяти по ньому знову? І "подарунок" Путіну зробити, у якого сьогодні День народження?

Я не заперечую. Мені подобається ваша ідея. Давайте об'єднаємося і переконаємо наше воєнно-політичне керівництво, що, можливо, час прийшов. Коли ми жартуємо над цим, значить, ми міцні в цих подіях.

І треба сказати, щоб це здійснити, повинна бути комплексна, дуже високого рівня міжвідомча операція по його знищенню.

Ми уже з вами обговорили питання оборони у всіх сферах цього мосту, і якщо це робити, то це потребує відповідних засобів і розробка операції міжвідомча. Це означає в рамках Сил оборони України. Це зусилля і ГУР, і СБУ, і Національної гвардії. Я не буду перераховувати, але все, що входить у відповідні засоби Сил оборони України, повинне бути зосереджено, сконцентровано і здійснено.

Я думаю, питання так чи інакше, раніше, пізніше це відбудеться. Хоча, повертаючись знову до того, що ви підняли, можливо, це був би дуже яскравий подарунок цьому диктатору, ледь не сказав людині. Бачите, неможливо так помилятися, бо ця постать, вона чорна на історії всього людства. І ще йому воздасться все це, що він навитворяв за цей час.

Чи допоможуть антидронові сітки для захисту мостів в Києві?

Говорячи про захист мостів, з'явилися фото нібито захисту Північного мосту в Києві антидроновими сітками. І тут понеслася гора дискусій. Хтось каже: це як мертвому припарка. Хіба що зупинять колись FPV-шки. Дехто каже: воно все буде захищати. Як ви оцінюєте такий рівень захисту? Чи будь-який захист хай буде, зайвим не буде?

На жаль, є така не краща риса у окремих наших громадян. І тут приклади такого стьобу цього присутні. Ми пам'ятаємо, як це було, до речі, по сітках, коли росіяни почали будувати, захищати свої дороги. Ми посміялися, а потім стали робити.

Слухайте, я завжди перевіряю це у наших військових, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення і взагалі там, де борються. І якщо йому додати мотоцикл, багі чи якусь кобилу, чи тягати все це на собі кілометрів 10 – 20 поки вони дійдуть, і це не просто йти, а це ж під впливом ворога, дронів їх і таке інше, чи хай привезе це кінь, чи віслюк, чи НРК. Це все повинно перевірятися.

Я прибічник ідеї професійно до цього підходити, то проблему треба розв'язувати в комплексі і з цими сітками, і автоматизованими турелями. Сітками це вже пасивно, коли ніщо не зупиняє, але все летить, і воно спрацює до того, як буде удар по об'єкту.

Питання вивчається, бо, наприклад, якщо сітки металеві, то це навантаження на ці мости. Об'єктивний підхід важливий, професійний, який дійсно впливає.

Хай крок за кроком, але в поєднанні. Починати "зустріч", наприклад, цих реактивних "Шахедів" на дальніх підступах наших F-16, у яких мали б бути ракети, а у нас там дефіцит, чи навіть боєприпаси.

А потім починається все решта. Це є система протиповітряної оборони. Зустрічає зенітно-ракетні, зенітно-артилерійські комплекси по своїх можливостях, але також боєприпаси на все це потрібні. Потім можуть працювати переносні зенітно-ракетні комплекси на відповідній дальності, автоматизовані турелі і так далі.

І якщо сформувати, а потім включаються в тому числі і пасивні елементи протиповітряної оборони, це різний захист, а також важливо, щоб діяти по всьому цьому, потрібне виявлення цих засобів, цих же реактивних дронів. Для цього потрібні радіолокаційні станції, радіотехнічні станції, які працюють по аудіо, по відео.

Тобто якщо багато цих спроможностей, і вони розставлені з далекої відстані і на всю територію до об'єкта, то разом все спрацьовує ефективно. І чим більший потенціал складових, тим сильніше ця протиповітряна оборона по прикриттю конкретного об'єкта, в нашому випадку мосту.

Чи може Росія вдатися до біологічної зброї?

Хтось каже, що Путін дістав біологічну зброю і підіймає всю можливу аналітику, посилаючись на експертів-епідеміологів, які писали, що ядерку Росія не вдасться, от біологічну…. Інші кажуть: "Ну яка біологічна, її ж не проконтролюєш, пустиш на одних, а заразить вона і російське окупаційне військо". Чи дійсно Путін може застосувати чуму як біологічну зброю?

Зброя, на жаль, така у них є. Але по самій події, бачите, це така дуже серйозна справа. І питання, про що це говорить? По-перше, можливо, це Божа кара. У них є дуже багато проблем всередині, якими треба займатися, а не війною з нашим народом і з нашою країною. Це принципово.

По-друге, подивіться, як Трамп реагував, як він прямо казав про допомогу Росії. І тут можна згадати, що за всі свої каденції Трамп ні разу не засудив того же Путіна, а тільки говорив, який то "міцний" керівник і все інше.

Вірити йому… Ми стали прагматичними реалістами, багато чого отримували від Трампа (і Tomahawk, і батареї Patriot).Хай це буде на совісті цього політика, якому вже в листопаді висновок зробить свій народ і вибереться багато в чому, я так думаю.

Щодо цієї ситуації, нам треба бути готовими. Ми бачимо, як обернувся COVID на весь світ і на всі ці обставини, і сприймати все відповідально. Бо Путін розуміє, що зупинка ведення бойових дій для нього може обернутися смертю не тільки політичною, з усіма наслідками.

Якщо навіть росіян змусять вийти на реальні переговори щодо зупинки бойових дій, то у нього є плани, росіяни напрацюють продовження елементів гібридної війни, гібридних дій проти НАТО, інших країн.

І в цьому для нас це, безумовно, небезпека і в поведінці і Путіна, і Трампа, і як це впливає на війну, і на ситуацію з безпекою взагалі в світі.

Що свідчить про початок прихованої мобілізації в країні-агресорці?

Роберт Мадяр Бровді каже, що на на 40% збільшується кількість вантажу "двісті" і "триста". Чи дійсно це прихована мобілізація ця в дії?

Безумовно. Хоча тут треба мати на увазі, що це впливає, безумовно, на потенціал російської армії, але треба мати на увазі, що Путіна це не зупиняє. І тут доцільно, можливо, згадати 2023 рік, коли Валерій Залужний говорив про помилкове сприйняття того, що великі втрати, які ще тоді були, можуть зупинити цього керівника цієї імперської країни. Не було тоді такого по Путіну, немає і зараз.

Безумовно, великі втрати, а вони вже дійшли в місяць до 42 тисяч. Це дуже великий показник, в принципі, але країна велика, люди там ще є, і в них економічний, військовий потенціал більший, ніж в нас.

І тому наш напрям діяльності протистояння – це швидке засвоєння технологій, про які ми, в тому числі, сьогодні з вами говорили, з застосуванням штучного інтелекту, з застосуванням дій наших засобів в інформаційному середовищі, яке підвищує ефективність наших засобів як по завдаванню ударів по об'єктах противника, так і по захисту з огляду формування більш потужної системи протиповітряної, протиракетної оборони.