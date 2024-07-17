Окупанти експериментують: чому російські дрони "блукають" в Білорусі

Зранку 16 липня на територію Білорусі знову залетів російський дрон-камікадзе типу "Шахед". Росіяни завчасно повідомляють білоруські війська про таке. Однак Росія експериментує із цими дронами.

За участю Ірану російські загарбники постійно хочуть щось змінювати щодо "Шахедів". Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Треба розуміти, що Росія експериментує з "Шахедами". Можливо, за участю іранських виробників, які постійно хочуть змінювати щось. То вони змінюють висоту "Шахеда", аби він летів вище. Деякі "Шахеди" летять дійсно вище, щоб не бути вразливими до дій мобільних груп, які діють із великокаліберними кулеметами", – пояснив він.

Не зовсім вдалі російські експерименти

Олександр Мусієнко зазначив, що у такий спосіб окупанти намагаються уникнути збиття "Шахедів". Також вони експериментували із корпусом, зі швидкостями, з навігаційною системою, щоб вони не були вразливими. Тому що раніше Україні вдавалося за допомогою систем РЕБ навіть приземляти ці іранські безпілотники.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, загарбники вирішили паралельно залучати маршрути через Білорусь, щоб уникати протидій мобільних груп, які можуть, наприклад, збити "Шахеди" у небі над Житомирською областю. Вони пролітають, вилітають, роблять складніші траєкторії та далі намагаються заходити на ціль.

Чому вони летять і починають блукати по території Білорусі? Або навігаційна система дає збої, тому що Білорусь вмикає системи свої РЕБ. Або є інші причини. Мені здається, що тут технічні причини, які просто збивають з курсу "Шахеди",

– підкреслив він.

У цьому вина російських операторів та інструкторів, які не можуть розібратися із цим. Очевидно, що є технічні проблеми у тому, що "Шахед" дуже довго блукає у Білорусі. Він полетів на Вітебськ і десь там загубився.

"Але є й "Шахеди", які залітають потім назад на територію України, що свідчить про те, що це задум. Тобто їхня мета не тільки у тому, щоб залишатися десь в небі над територією Білорусі. Мета – повертатися в Україну", – додав військовий експерт.

"Шахед" на території Білорусі: головне

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", зранку 16 липня, орієнтовно о 8:40, російський безпілотник-камікадзе "Шахед" залетів на територію Білорусі. Він впав за 120 кілометрів від кордону з Україною. Дрон вибухнув в Жовтневому районі Гомельської області.

Також відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе. Зазначається, що це прямо підтверджує, що "Шахеди", які залітають на територію Білорусі – не "навчальні" та не "розвідувальні", а реальні та з боєкомплектом. Вони призначались для атаки по Україні.