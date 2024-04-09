Російські "Шахеди" залетіли на Полтавщину: там чули звуки, схожі на вибух

Російські загарбники у ніч проти 9 квітня запустили дрони-камікадзе по Україні. Відомо, що частина з них долетіла до Полтавської області. Там чули щось подібне до вибухів.

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 00:58. Згодом стало відомо про те, що в регіоні чули звук, який нагадує вибух.

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Полтавщина під атакою "Шахедів"

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін о 01:35 написав: "До відбою загрози перебувайте в укриттях! Не нехтуйте безпекою! Віримо в наших захисників!"

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О 01:39 Суспільне Полтава написало, що на Полтавщині чули звук, який нагадує вибух. Інформації щодо цього від представників місцевої влади ще не надходило.

Звернімо увагу, що станом на 01:53 повітряну тривогу оголосили на Чернівеччині, Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Донеччині, Дніпропетровщині, а також Полтавщині.

01:58 Суспільне Полтава написало про те, що в регіоні пролунали повторні вибухи.

О 02:00 на Полтавщині оголосили відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.

Нагадаймо, що ввечері 8 квітня російські загарбники атакували Полтавську область ракетою. Як зазначив Філіп Пронін, внаслідок цього загинула одна людина. Загальна кількість постраждалих – 10. Їм надавали необхідну медичну допомогу.