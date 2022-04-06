Російські школярі просять швидше вбивати українців: в СБУ оприлюднили аудіоперехоплення

Поки українські діти у листах до наших воїнів дякують за захист, бажають сил і здоров'я, російські школярі просять своїх солдатів "швидше вбивати українців".

СБУ перехопила розмову, у якій російський військовий Валерій Бабаєв розмовляє з родичкою. До речі, звертається він до неї особливо ласкаво: "крысообразная".

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Окупант розповів про лист своєї молодшої естри.

Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой,

– писала дитина.

Росіянин сміється та вихваляється цим родичці. Та у відповідь каже, що "пошли они нах*р эти люди". В СБУ припустили, що, мабуть, жінка така зла, бо родич не встиг блендер намародерити.

"І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті", – підсумували у дописі.

Важливо – знайшли мертвим 4-річного хлопчика, який утікав від окупантів: