Російські шпигуни у НАТО: чому виявити дипломатів було непросто

Восьмеро осіб, яких Росія назвала "дипломатами" свого посольства у штаб-квартирі НАТО, були прихованими офіцерами розвідки. Вони займалися діяльністю, яка не відповідає їхній акредитації.

Про це у жовтні 2021 року заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Альянс ніколи публічно не називав їхні імена, а це означає, що вони могли спокійно поїхати додому й під дипломатичним прикриттям вирушити в інші країни, які не входять до НАТО.

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Про яких саме дипломатів мовиться

Згодом Росія повністю закрила своє посольство у НАТО. Однак зв'язки на високому рівні декого з тих, кому Столтенберг вказав на двері, свідчать, що істерика Кремля могла мати особистий вимір.

Їхні резюме проливають світло на людей, яких російські шпигунські служби тепер спрямовують до Бельгії, щоб так само випробувати вразливість інституцій.

Згідно з інформацією, яку отримали в результаті спільного розслідування лондонської неурядової організації "Центр досьє" та EUobserver, імена 8 російських дипломатів-шпигунів у НАТО такі:

Сергій Чесноков;

Олег Демьохін;

Василь Єпішкін;

Дмитро Філіппьонок;

Ігор Ковальов;

Надія Обухова;

Олександр Смушко;

Станіслав Телегін.

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Що відомо про дипломатів

Олександр Смушко, естонець за походженням, закінчив факультет іноземних мов та іноземної військової інформації Військового університету Міністерства оборони у Москві, отримав звання підполковника.

У якийсь момент він також вступив на службу до російської військової розвідки та мав друзів серед російських високопосадовців.

До приїзду в Брюссель Смушко працював особистим перекладачем у міністра оборони Росії Сергія Шойгу, головнокомандувача збройних сил Росії Валерія Герасимова та колишнього міністра оборони країни Анатолія Сердюкова. Також він брав участь в переговорах з провідними іноземними персонами по всьому світу.



Серед висланих дипломатів був Олександр Смушко / Фото mil.ru

Водночас Дмитро Філіппьонок, якого також офіційно вислали, можливо, шпигував у Брюсселі за іншими росіянами, на що вказує його досвід. Офіційно Філіппенок був скромним першим секретарем російського посольства НАТО, повідомляє його профіль на LinkedIn.

Однак насправді його, ймовірно, відправили до Бельгії шукати зрадників у лавах російських співробітників.

Філіппьонок, який раніше жив у Санкт-Петербурзі, згідно з російськими телефонними записами, був співробітником військової частини 55-297 внутрішньої шпигунської служби Росії. Цей підрозділ – Управління військової контррозвідки ФСБ у Західному військовому окрузі.

Втім, якщо він шукав російських зрадників, то деякі з його колег-шпигунів, схоже, шукали іншу секретну інформацію.

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Василь Єпішкін, якого теж вигнали з НАТО, здавалося, цікавився тим, що Захід робить з великими даними. Він закінчив Московський авіаційний інститут зі званням лейтенанта запасу. На цій кафедрі викладають "Прикладну інформатику", що включає системне програмне забезпечення та штучний інтелект.

У якийсь момент він вступив на службу до російської зовнішньої розвідки.

Сергій Чесноков – ще один з вісьмох російських шпигунів. До приїзду у Брюссель він працював у "Антаріс-ТП" – російській фірмі, яка створювала бази даних для Міноборони Росії та ФСБ.

Московський державний інститут міжнародних відносин є відомим центром вербування російської розвідки. Саме тут навчалися Станіслав Телегін і Олег Демьохін, також видворені НАТО.

Офіційно вони отримували досить скромні зарплати, проте мали квартири в урядових комплексах на престижному Рубльовському шосе і Мічурінському проспекті у Москві.

Декілька з їхніх сусідів також були офіцерами розвідки або чиновниками, яких спрямували в іноземні посольства або на роботу в закордонні банки

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Декого зі шпигунів виявити було непросто

Однак якщо закінчити відповідні московські виші й мати квартиру на Рубльовці цілком властиво російським шпигунам, то виявити інших було непросто.

Наприклад, Ігор Ковальов був москвичем, який працював у профспілці працівників автомобільного транспорту до переїзду на автобазу МЗС Росії. Водночас Надія Обухова, яка до висилки була "радницею" російського посольства НАТО, народилася у робітничому селищі в центральній Росії.

Вона влаштувалася на роботу до російського міністерства закордонних справ, а пізніше стала аташе російського посольства в Оттаві.

Коли ще у НАТО виявляли шпигунів Росії

Розкриття шпигунів у НАТО у 2021 році стало вже четвертим за останній час. Процес розпочався у 2009 році, коли Альянс вигнав Василя Чижова (сина посла Росії у ЄС Володимира Чижова), а також іншого російського "дипломата" Віктора Кочукова за шпигунство.

Друге вигнання відбулося у 2015 році у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Тоді кількість висланих склала приблизно 30 осіб.

Ще 7 росіян НАТО вигнало у 2018 році після того, як Росія у Великій Британії спробувала вбити одного зі своїх колишніх шпигунів – Сергія Скрипаля, використовуючи хімічну зброю.

"Чистка" НАТО у 2021 році ґрунтувалася на інформації, яку надали контррозвідувальні служби західних держав у Об'єднаному відділі розвідки та безпеки НАТО.

Північноатлантичний альянс створив цей підрозділ у 2017 році у штаб-квартирі в Брюсселі у відповідь на ворожу поведінку Росії та Китаю.

За оцінками західних джерел розвідки, щонайменше половина, а це приблизно 100 акредитованих російських дипломатів, були офіцерами розвідки.

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Ще приблизно 100 російських шпигунів працювали під недипломатичним прикриттям на підприємствах, в аналітичних центрах та неурядових організаціях Бельгії.

Втім, попри це, Росія ще має багато оперативників у європейських структурах.