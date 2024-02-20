Готують війну з НАТО: російські шпигуни в Європі стали вкрай небезпечними

Британський Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) проаналізував діяльність російських шпигунів на Заході. Журналісти The Economist ознайомилися з дослідженням і вражені ним, 24 Канал переказує головні тези.

У серпні минулого року 24 Канал підготував велике розслідування про російський слід у Брюсселі. Росіяни роками створювали агентурну мережу в Бельгії завдяки своєму посольству в цій країні. Що цікаво, величезну територію посольства просто віджали, привласнивши посольство СРСР.

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Російські шпигуни зазнали фіаско – але швидко оговталися

У 2020 році росіянам не вдалося вбити Навального, їх вигнали з багатьох країн ЄС, а перед початком великої війни вони обіцяли швидке захоплення України. Невдачі російських шпигунів останніх кількох років змусили окупантів щось змінити.

Наприкінці 2022 року Сергія Кирієнка призначили керівником "комітетів особливого впливу". Ці комітети координують операції проти Заходу, а потім оцінюють, наскільки ефективними вони були. І справді – з приходом Кирієнка багато що змінилося. Наприклад, 2023 року в Молдові хвиля дезінформації стала більш послідовною: вона була спрямована проти заявки країни на членство в Європейському Союзі, а винною в економічних негараздах країни зробили Маю Санду.

Пожвавилися і кампанії, спрямовані на підрив європейської підтримки України. Боти в соцмережі Х поширювали фейки німецькою (загалом таких облікових записів було 50 тисяч), а російські сайти поширювали дезінформацію у Франції, Німеччині та Польщі.

Перетворити катастрофу на можливість, або Із Росії без любові

ГРУшники також не дрімали: після спроби отруєння Скрипалів у 2018 році проти них було багато розвінчань з боку Bellingcat. Тож російські розвідники дійшли висновку, що залишають великий цифровий слід, а також що їм бракує присутності в Європі.

Рішення знайшли досить швидко: вони перестали користуватися мобільними телефонами і більше не набирають людей зі спецназу. Таким чином, західним розвідкам стало складніше ідентифікувати їх за старими фотографіями чи витоком баз даних. Іще у 2020 році розпочалася реформа відомства – була створена Служба спеціального призначення. Її підрозділ 54654 створює мережу агентів, яких досить складно спіймати. Ці люди працюють у цивільних міністерствах і приватних компаніях, а насправді ж – шпигують. Також росіяни обробляють іноземних студентів, які навчаються в російських вишах.

Спецслужби розділили імперію Пригожина

Російська Служба зовнішньої розвідки отримала ферми тролів, а Головне розвідувальне управління – іноземні військові частини. Тепер же генерал Андрій Авер'янов, який курує ситуацію в Африці та на Близькому Сході від ГРУ, їздить із турне африканським континентом, пропонуючи "пакет виживання режиму". В нього входить обіцянка забезпечити місцеві еліти військовою силою проти місцевих конкурентів, а натомість Росія отримає економічні поступки, такі як літієві шахти та золоті заводи.

Важливо Російський "правозахисник" і учасник опозиційних форумів виявився шпигуном ГРУ, – The Insider

Росіяни наводнили шпигунами Європу, і їхня мережа сильна як ніколи. Вони готують напад на НАТО

Окупанти вербують тих, хто поїхав із Росії на Захід після початку повномасштабного вторгнення. Таких людей багато в Німеччині, оскільки в країнах Балтії до росіян ставляться вороже. Щоб емігранти погоджувалися шпигувати, їх шантажують, адже багато хто залишив у Росії родини.

Росіяни посилюють свій уплив на Заході і розпочали новий етап політичного протистояння. Мета – підготувати напад на НАТО.

Пріоритетом для російських шпигунів є підготовка до цього конфлікту не лише через крадіжку секретів, а й шляхом розширення тріщин усередині НАТО, підриву підтримки України в Америці та Європі та розмивання впливу Заходу на глобальному Півдні,

– підсумовують аналітики.