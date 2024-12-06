Будуть "на долоні": капітан запасу ВМС пояснив, чому ворогу буде складно форсувати Дніпро

Окупанти повідомляють, буцімто, готують масштабний наступ на Херсон. Для цього вони зібрали 300 човнів для форсування Дніпра та постійно здійснюють штурми для закріплення на острівній зоні поблизу міста. Однак є кілька причин, чому форсування буде надскладним завданням для ворога.

Про це 24 Каналу розповів командир 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що процес ускладнюють погода та специфіка берегів в сторону України. Повідомлення про наступ окупантів має політичний мотив.

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Чому ворогу буде складно форсувати Дніпро

Капітан пояснив, що зараз росіяни справді активізувались поблизу Херсона, однак подібні дії вони там проводили завжди. Зараз там перебуває 61 бригада морської піхоти, яка справді готується до форсування річки. У 300 човнів поміститься приблизно 1,5 тисячі окупантів.

Однак обговорення щодо форсування річки є досить теоретичними. Зараз погіршились погодні умови, що ускладнює той процес.

Крім того, форсування на правий берег річки має інші особливості та складність, порівняно з лівим берегом, як це робили українські військові. Вони (росіяни – 24 Канал) фактично перебувають на видноті наших Сил оборони та морської піхоти, які все фіксують,

– прокоментував Риженко.

Для того, щоб закріпитись на островах країна-агресорка сформувала нову 52-у артилерійську бригаду ВДВ, яка обстрілює Херсон.

Капітан додав, що такі намагання ворога мають політичне підґрунтя. Окупанти хочуть зрушити лінію фронту до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Однак загроза є і українські військові до неї готуються

До речі, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку про те, що формування росіянами річки Дніпро є неможливим. Навіть, якщо така операція планується, вона для ворога є суїцидальна.