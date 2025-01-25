"Квиток нещастя" в один бік: в яких умовах росіян змушують штурмувати острови на Херсонщині

Українські військові контролюють ситуацію на Херсонщині, ворогу не вдається просуватись та окуповувати нові населені пункти. Водночас противник активно намагається штурмувати острови, що вдається не в найкращий спосіб.

Окупанти заходять на штурм, звідки не вертаються, часто їх відправляють на завдання без зброї. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що росіяни продовжують обстріли артилерією.

Дивіться також Помста за страчених побратимів: десантники "мінуснули" цілий підрозділ російських морпіхів

Ідуть в штурм без зброї

Українські військові ситуацію контролюють, мапа бойових дій на Херсонщині залишається без змін. Речник Української добровольчої армії "Південь" зазначив, що хоч штурмові дії продовжуються щодо островів, вони не додають настрою російським окупантам.

Невеликі піхотні штурмові або диверсійно-розвідувальні групи, які мають завдання пройти на острови та закріпитись, свій "квиток нещастя" використовують один раз – заходять і там залишаються. Часом окупантам навіть не видають зброю, нібито її вони отримають "там",

– наголосив він.

Іноді російським військовим вдається зайти на острови, де вони беруть зброю у своїх загиблих солдатів, яких Росія не має на меті евакуювати. Попри це острови перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Ситуація в Херсонській області: дивіться на карті

Братчук додав, що нещодавно Херсонська ОВА попередила про можливий масований обстріл міста та територіальної громади. За його словами, артилерійські обстріли Херсона та інших населених пунктів в області є постійними. Артилерійська боротьба між ЗСУ та окупантами не вщухає.

Ворог також активно використовує FPV-дрони, здійснює терор місцевого населення та проводить розвідку з повітря.