Російські силовики самі зв'язуються з українською розвідкою та пропонують інформацію

В українській розвідці кажуть, що все більше представників силових структур Росії намагаються з ними зв'язатись. У якості "квитка на вихід" вони пропонують інформацію.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Розвідники зазначили, що російські силовики розуміють неминучість покарання за скоєні воєнні злочини.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Розвідники отримали комплект матеріалів на командирів чеченців

Нещодавно нашій воєнній розвідці передали цілий комплект матеріалів щодо командирів зведеного загону військовослужбовців Росгвардії від Чеченської республіки.

Як кажуть у ГУР, інформація, яку вони отримали, була перевірена та підтверджена. Зокрема, мовилось про трьох представників командної ланки чеченців, один з яких вже був ліквідований у Гостомелі наприкінці лютого.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Дивіться відео, як ЗСУ розбивають ворожу техніку: