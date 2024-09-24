Руйнують найнадійніші сховища: чи можуть росіяни зберегти свої склади зі зброєю

Україні останнім часом вдається успішно атакувати російські склади зі зброєю. Сили оборони такими діями завдають значної шкоди противнику.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зазначивши, що Україна перебуває у більш вигідному становищі. Це пов'язано із західною ППО, яка дозволяє надійніше обороняти власну територію та зброю.

Дивіться також Мають якийсь план: військовий розповів про деталі штурмів ворога на фронті

Переваги української ППО

Михайло Самусь зауважив, що українська протиповітряна оборона може збивати "Іскандер", балістичні чи крилаті ракети. Також вона дуже ефективна проти дронів, адже є адаптивною.

Якби нам дали ще кілька Patriot та SAMP-T, то оборону України вдалося б значно покращити. У Росії таких можливостей немає, адже їхні С-300/С-400 працюють по балістиці дуже невпевнено,

– сказав заступник директора Центру досліджень армії.

Головна проблема Росії

Самусь підкреслив, що атаки по Криму показують, що Україні вдається дуже ефективно використовувати ракети Storm Shadow, SCALP або "Нептун".

Він додав, що основною проблемою Росії є її велика територія, яку нереально закрити ППО.

Цим користуються Сили оборони, коли здійснюють удари дронами. Якщо до цього процесу залучити сучасні ракети (партнерів України – 24 Канал), які руйнують будь-які найнадійніші бункери, сховища чи склади, то у Росії не буде шансів захистити їх навіть на 50%,

– підкреслив Михайло Самусь.