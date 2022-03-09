Російські боєприпаси, які застрягли у харківських будинках, – моторошні фото

ДСНС України поділилася жахливими світлинами із російськими касетними боєприпасами, які застрягли у стінах житлових будинків та у промерзлій землі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото боєприпасів окупантів на Харківщині.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Пам'ятайте про безпеку та довірте справу по з'ясуванню боєздатності ВНП фахівцям. Головне, не панікуйте!

– нагадали фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС

Може вас зацікавити:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Нерозірвані снаряди у Харкові / Фото ДСНС