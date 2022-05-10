Російські солдати перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів

Бойовий дух російської армії перебуває далеко не на найвищому рівні. Великі втрати та роль "гарматного м'яса" неабияк підкосили загарбників.

Служба безпеки України продовжує перехоплювати розмови російських окупантів. Переможні настрої у бесідах повністю відсутні – росіяни шоковані втратами та ставленням командування.

Читайте також Росія швидко ховає сліди своїх злочинів: окупанти розбирають завали розбомбленого Драмтеатру

Готовність до бунтів

Як бідкаються у своїй розмові загарбники, їхнє командування абсолютно не зважає на великі втрати.

Їх обстрілюють, а командир каже не відступати. А сам десь сидить на диванчику та випиває,

– жаліється окупант своєму батькові.

Тато росіянина обурений таким ставленням та закликає стати "відмовником". Окрім того, він радить дуже своєрідно та по-російськи помститися своїм командирам: після знаття погонів використати шапку як туалет та одягнути на голову своєму комбригу.

Також стало відомо, що все більше російських солдатів починають усвідомлювати, що їхнє життя для Росії вартує менше за нічого та готові бунтувати.

Війна Росії проти України: останні важливі новини

Українські герої продовжують активно нищити російських окупантів та звільняти наші землі. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, що наші воїни звільнили від росіян 4 населені пункти на Харківщині.

Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти зазнали великих втрат. Прорідження рядів особового складу змусило росіян відвести свої підрозділи аж на свою територію, у Бєлгород.

Росіяни не припиняють активних спроб приховати свої злочини, не підозрюючи, що їх бачив вже весь світ. Окупанти намагаються розібрати завали розбомбленого ними Драмтеатру, де внаслідок їхнього вогню загинули сотні людей, серед яких і діти. Ворог цинічно хотів змусити місцевих допомагати приховати злочин, але після категоричної відмови був змушений залучити до робіт своїх рятувальників.

Героїчні захисники Маріуполя показали, в яких жахливих умовах перебувають поранені воїни. Вони закликали увесь цивілізований світ врятувати життя тих, хто ризикував заради зупинки агресора.

Дивіться також – ЗСУ ювелірно нищать окупантів на адмінмежі: що відбувається на Дніпропетровщині