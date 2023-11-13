15% окупантів вживають наркотики: у розвідці Британії розповіли, як командири їх карають
Те, що російські військові на фронті зловживають наркотиками, обговорюють ще від початку повномасштабного вторгнення. Тепер про це пишуть і незалежні російські медіа.
Власне, у розвідці Великої Британії звернули увагу на те, що російське незалежне ЗМІ "Верстка" ще у вересні повідомило про наркотичну залежність окупантів. Кажуть, що 15% бійців, які зараз на фронті, – зловживають забороненими речовинами.
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Як їх за це карають
Що стосується тих самих заборонених речовин, то мовиться про амфетамін і канабіс. Ба більше, журналісти зазначають, що ці наркотики окупанти без проблем дістають на передовій.
У британській розвідці зазначають, що ці повідомлення заслуговують на довіру та відповідають численним повідомленням. Вони стосуються високого рівня дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням спиртним серед російських бійців, які надходять з 24 лютого 2022 року.
У відомстві зазначають, що російські командири, ймовірно, часто карають тих, хто зловживає забороненими речовинами та алкоголем. Як покарання – відправка до штурмових загонів "Штурм-Z". Їх окупанти фактично перетворили на каральні підрозділи.
У розвідці також пояснили одну з основних причин як низької дисципліни, так і зловживання психотропними речовинами. Кажуть, що, ймовірно, пов'язано це з постійною відсутністю можливості для ротації бойових підрозділів якомога далі від лінії фронту.
Звернімо увагу на те, що останніми тижнями втрат ворога у живій силі та техніці стало ще більше. Власне, на цьому ми б хотіли далі сконцентрувати свою увагу.
Щодня сотні окупантів ліквідовують
- Так, за минулу добу на той світ відправили 800 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати близько 312 550 бійців так званої "другої армії світу".
- Але це ще не все. Також на брухт перетворили 5 354 танків, 10 079 бойових броньованих машин, 7 569 артилерійських систем, 881 РСЗВ, 580 засобів ППО, 322 літаків і 324 гелікоптери.
- Крім того, окупанти не дорахуються 5 634 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 561 крилатої ракети, 22 суден, 1 підводного човна, 9 949 автомобілів і автоцистерн, а також 1 079 одиниць спеціальної техніки.