Російські спецслужби почали вербувати українських школярів

Росіяни продовжують спроби пошуку нових агентів, які б допомогли їм у війні проти України. Ворог навіть готовий залучати до своїх злочинів дітей.

Російські окупанти намагаються заручитися допомогою інформаторів. Зокрема, особливу активну вербувальну діяльність ворог спрямував на українських дітей.

Читайте також Викрадають людей, чіпляються до дівчат та заселяються у квартири: інтерв'ю з окупації Мелітополя

Неповнолітні інформатори

Служба безпеки України зафіксувала співпрацю ворога за неповнолітніми українцями. Російські агенти вербують інформаторів по всій території України.

У Донецькій області СБУ викрили двох інформаторів, одним з яких виявилася 13-річна дівчинка. Російські спецслужби через Telegram запропонували мешканці Новолуганського "гонорар", якщо вона надішле фото місць обстрілів та повідомить місцеположення позицій ЗСУ. Працівники СБУ вчасно виявили та припинили цю злочинну співпрацю. Також було затримано мешканця Новотроїцька, який надавав інформацію про переміщення сил ЗСУ. Він понесе за свою діяльність кримінальну відповідальність. Інформатор може опинитися за ґратами на строк до 8 років.

Окрім того, у Луцьку 9 травня правоохоронці помітили 3 школярів, які довго "гуляли" біля блокпосту. Коли ж оперативники перевірили їхні телефони, то виявили фото Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, також там були переписки з абонентами з Росії. Семикласникам пояснили, з ким вони спілкуються та якого лиха ледве не наробили. Також профілактичну бесіду було проведено з їхніми батьками.

СБУ просить вчителів та громадян постійно говорити дітям про небезпеку листування з незнайомцями. Також у відомстві нагадали – при досягненні особою 16 років настає кримінальна відповідальність, в окремих випадках до відповідальності можна притягнути у 14 років.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Країни G7 заявили про те, що вони продовжать підтримувати Україну та допомагати нам побороти російських окупантів. Вони пообіцяли надавати військову підтримку "стільки, скільки це буде потрібно" та посилювати економічну та політичну ізоляцію агресора.

Росіяни почали погрожувати Європейському Союзу. Окупанти вирішили заявити: якщо ЄС прийме Україну, то тоді Європі "настане кінець". Щоб додати заявам абсурдності, росіяни пообіцяли впроваджувати "свої обмеження" у відповідь на санкції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не змогла досягнути у війні проти України жодних своїх цілей, тому мусить домовятися з нами про мир. Це єдиний вихід для окупантів, якщо вони не хочуть свого абсолютного краху.

Дивіться також – у США заявили, що Україна виграла битву за Харків