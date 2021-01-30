Російські та турецькі військові прибули в Азербайджан: причина

В Азербайджані 30 січня почав роботу сучасний Моніторинговий центр по Нагірному Карабаху. Спостереження здійснюватимуть російські та турецькі військові.

Джерело: Aynur Asgarli

Центр побудований недалеко від селища Марзой Агдамського району Азербайджану.

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У церемонії відкриття центру взяли участь:

міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов,

заступник міністра національної оборони Туреччини Юнус Емре Караосманоглу,

заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін,

інші уповноважені особи.

Гасанов побажав успіхів турецьким і російським військовослужбовцям. Міністр висловив переконання в тому, що між військовослужбовцями сформуються дружні стосунки.

Чим займатиметься Моніторинговий центр

Представник оборонного відомства Туреччини сказав, що в завдання турецько-російського Моніторингового центру по Карабаху будуть входити:

контроль за режимом припинення вогню,

реєстрація випадків порушення режиму припинення вогню,

розгляд скарг і проблем сторін,

вжиття заходів щодо запобігання порушенням.

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