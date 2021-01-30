Російські та турецькі військові прибули в Азербайджан: причина

30 січня 2021 , 17:06
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В Азербайджані 30 січня почав роботу сучасний Моніторинговий центр по Нагірному Карабаху. Спостереження здійснюватимуть російські та турецькі військові.

Джерело: Aynur Asgarli

Центр побудований недалеко від селища Марзой Агдамського району Азербайджану.

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У церемонії відкриття центру взяли участь:

  • міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов,
  • заступник міністра національної оборони Туреччини Юнус Емре Караосманоглу,
  • заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін,
  • інші уповноважені особи.

Гасанов побажав успіхів турецьким і російським військовослужбовцям. Міністр висловив переконання в тому, що між військовослужбовцями сформуються дружні стосунки.

Чим займатиметься Моніторинговий центр

Представник оборонного відомства Туреччини сказав, що в завдання турецько-російського Моніторингового центру по Карабаху будуть входити:

  • контроль за режимом припинення вогню,
  • реєстрація випадків порушення режиму припинення вогню,
  • розгляд скарг і проблем сторін,
  • вжиття заходів щодо запобігання порушенням.

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Що було раніше

  • Росія, Азербайджан і Вірменія підписали мирову угоду, яка набула чинності в ніч проти 10 листопада.
  • Вона, серед іншого, передбачала розміщення російських миротворців вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та Лачинського коридору.
  • Також в угоді мовилося про створення Моніторингового центру. Його мета – підвищення ефективності контролю за виконанням сторонами конфлікту домовленостей.
Деталі історичної угоди Азербайджану, Росії та Вірменії – читайте за посиланням.