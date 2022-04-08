Російські варвари знищили філіал Інституту серця в Ірпені
Джерело:фейсбук Інституту серця МОЗ України
Російські агресори продовжують здійснювати атаки на різні міста України та прагнуть окупувати якнайбільше територій. Втім, українські захисники дають гідну відсіч ворогу та звільняють міста від окупантів.
Так, у деокупованому Ірпені показали наслідки "русского мира", який цинічно знищив дороге обладнання у філії Інституту серця. Про це повідомив директор інституту та заслужений лікар України Борис Тодуров.
Головне Посли ЄС схвалили нові санкції, Кремль визнав величезні втрати: основне за 43 день війни
Окупанти знищили філіал Інституту серця в Ірпені
За його словами, 6 квітня він у супроводі саперів вперше з початку війни зміг потрапити до філії. Яяк виявилося, окупанти жили на території медустанови, а у вільний час обстрілювали монітори, палати та паркан.
У наших корпусах знаходились орки. Що не змогли вкрасти, все розтрощили. Жодного вцілілого апарату та кабінету… Наших пацієнтів за день до приходу цих тварюк нам вдалося вивезти до Києва,
– заявив Тодуров.
Все, що російські мародери встигли вкрасти, вони винесли, а решту просто обстріляли. У результаті – дороге медичне обладнання, призначене для обстеження та лікування людей від кардіохвороб, пошкоджено і розбито назавжди.
Снаряд потрапив до одного з корпусів філії, пошкодив дах, а на другому поверсі сидів снайпер – знайшли гільзи.
Крім того, у підвальному помешканні виявили притулок рашистів, де вони спали та їли. На столах – алкоголь та вкрадена з українського магазину червона ікра.
Дивіться відео: