Співучасники війни: російські науковці та виробники зброї співпрацюють один з одним

Російські вчені, науковці та розробники зброї є співучасниками кровопролитної війни в Україні. Так, вони зустрічаються на спеціальних конференціях, де обмінюються "досвідом".

Один з таких заходів у лютому відбувся у Московському технічному університеті ім. Н.Е. Баумана. Деталі про те, як російські вчені допомагають ворогу у війні, повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування KibOrg та OSINT Varta.

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Як російські вчені допомагають у війні

Розслідувачі встановили, що у лютому 2025 року у московському університету Баумана відбулася науково-технічна конференція, на якій зібралися російські розробники зброї. Головним організатором конференції була Російська академія ракетних і артилерійських наук.

На конференції розглядали питання проєктування та ефективності зброї, дослідження питання ударних хвиль, а також осколкової та фугасної дії. Також на конференції вчені досліджували балістику, детонацію боєприпасів та тенденції в розробці військової техніки.

Організатором конференції були:

Сєргєй Бобков – гендиректор Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки імені Менделєєва. Він перебуває під санкціями. На конференції Бобков був разом з помічником Путіна – Алєксєєм Дюміним, який відповідає за питання оборонно-промислового комплексу Росії.

– гендиректор Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки імені Менделєєва. Він перебуває під санкціями. На конференції Бобков був разом з помічником Путіна – Алєксєєм Дюміним, який відповідає за питання оборонно-промислового комплексу Росії. Сєргєй Ладов – який детально вивчає питання зброї. За свою діяльність він написав понад 350 праць у галузі фізики вибуху, а також є співавтором багатьох книг про зброю.

– який детально вивчає питання зброї. За свою діяльність він написав понад 350 праць у галузі фізики вибуху, а також є співавтором багатьох книг про зброю. Ігор Шавирін є продовжувачем династії військових інженерів та працює в університеті Баумана.

Водночас на конференцію прибули представники багатьох підприємств та заводів. Серед них були й спеціалісти ПАТ "Завод ім. Г.І. Петровського", який виготовляє спецтехніку для російського флоту, зокрема розумні міни. Представляв завод на конференції гендиректор Ілля Мажаров.

Також ну конференції були:

Алєксєй Ушаков – спеціаліст Московського авіаційного інституту,

– спеціаліст Московського авіаційного інституту, Фєлікс Плескачевський – керівник АТ "НПО "Поиск" (завод виготовляє осколково-фугасні боєприпаси),

– керівник АТ "НПО "Поиск" (завод виготовляє осколково-фугасні боєприпаси), Владімір Ахмадишев – генеральний директор АТ "ВПО "Точмаш" (до слова, він родом з Донеччини, а його рідна сестра й досі мешкає в Єнакієве),

– генеральний директор АТ "ВПО "Точмаш" (до слова, він родом з Донеччини, а його рідна сестра й досі мешкає в Єнакієве), Анатолій Козлов – інженер-технолог ФГУП "СКТБ "Технолог",

– інженер-технолог ФГУП "СКТБ "Технолог", Сєргей Душенок – директор ФГУП "СКТБ "Технолог",

– директор ФГУП "СКТБ "Технолог", Васілій Буренок – президент Російської академії ракетних і артилерійських наук.

Відтак, ця конференція свідчить про те, що у Росії тісно співпрацюють виробники зброя та науковці. Ба більше, вони обмінюються досвідом, аби покращити зброю окупантів.