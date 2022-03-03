Російські війька пошкодили газопровід на Луганщині

У Луганській області російські окупанти пошкодили газопровід. Частково зруйнували першу нитку газопроводу Луганськ – Лисичанськ – Рубіжне.

Тобто, у районі відводу на газорозподільну станцію (ГРС) "Лисичанськ". Про це повідомив оператор газотранспортної системи України.

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Наразі Лисичанськ отримує газ через резервну систему.

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Диспетчери компанії зафіксували зниження тиску в системі й о 8:50 ранку у четвер, 3 березня. Вони одразу перекрили подання природного газу.

На щастя, жертв або постраждалих серед співробітників операторів газотранспортної системи України немає.

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Зараз у районі місця аварії тривають активні воєнні дії. Однак за першої ж можливості оператор відновить роботу газопроводу.

Зараз Лисичанськ отримує газ через резервну систему газопостачання ОГРМ,

– мовиться у повідомленні.

Об 11:00 четверга ОГТСУ призупинив роботу 14 із 1 389 газорозподільних станцій. Проте газотранспортна система України продовжує постачати газ українцям і критичній інфраструктурі.

"Всі управління виконують завдання. Співробітники оператора ГТС працюють у режимі посиленої безпеки", – додали у пресслужбі оператора.

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