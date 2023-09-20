Росіяни 118 разів обстріляли Херсонщину: накрили вогнем навчальний заклад, автобазу та лікарню

Російські окупаційні війська упродовж минулої доби, 19 вересня, обстріляв Херсонщину 118 разів. Ворог випустив 589 снарядів по регіонах області.. Внаслідок терору ворога загинули люди.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні.

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Для атак ворог застосовував міномети, артилерію, "Гради", ПТРК, АГС, БПЛА, танки та авіацію.

По місту Херсон випустили 23 снаряди. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні,

– повідомив Прокудін.

За даними ОВА, унаслідок дій агресора 2 людей загинули, ще 4 отримали поранення.

Ворог тероризує Херсонщину