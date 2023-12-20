Вночі окупанти знову атакували Хмельниччину "Шахедами": чи є влучання

У ніч на 20 грудня російські війська атакували Хмельниччину ударними БПЛА типу "Шахед". Працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України. Ворог атакував область дронами з території Росії.

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Збито два безпілотники

"Уночі 20 грудня 2023 року на Хмельниччині підрозділом ППО ПвК "Захід" знищено два "Шахеди", якими противник атакував із території Росії", – йдеться у повідомленні.

В Хмельницькій обласній військовій адміністрації своєю чергою додали, що обійшлося без постраждалих та руйнувань.

"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО знешкодили 2 БПЛА типу "Шахед". За наявною інформацією цивільне населення, майно та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали", – зазначили в ОВА.

Зауважте! В останні місяці окупанти майже щоночі запускають "Шахеди" по території Хмельницької області. Найчастіше ворог "обирає" напрямки на Старокостянтинів та Хмельницький.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що "Шахеди" так часто літають на Старокостянтинів, тому що там розташований аеродром базування літаків тактичної авіації.

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