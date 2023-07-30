Ворог вночі атакував "Шахедами" сільськогосподарські активи: де збивали ворожі цілі

В ніч проти 30 липня російські війська вкотре атакували Україну "Шахедами". Ціллю ворога були сільськогосподарські активи.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Унаслідок падіння уламків спалахнули пожежі, зокрема на сільськогосподарських підприємствах.

За словами речниці, ворог здійснив атаку "за сталим маршрутом" – зі Східного берега Азовського моря. Були спрямовані "Шахеди":

2 з яких було знищено над Херсонщиною,

2 – на Дніпровщині.

Деталі щодо атаки на Дніпропетровщину

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що під ударом ворожої артилерії була Нікопольщина. Вночі агресор обстріляв її чотири рази. Вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

На Криворізький район противник скерував два "Шахеди". Їх збили оборонці неба з ПвК "Південь",

– повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено складське приміщення.



Уламок російського дрона / Фото Сергій Лисак