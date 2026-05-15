15 травня, 18:22
Російські війська атакують Запоріжжя: під ударом приватні будинки, є поранені
Ввечері в п'ятницю, 15 травня, російські війська атакували Запоріжжя. Під ворожим ударом знову опинилася промислова інфраструктура.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки удару по Запоріжжю?
Близько 17:00 Іван Федоров повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області. Згодом також додалася загроза ударних безпілотників.
За даними кореспондентів Суспільного, о 17:35 та 18:01 в Запоріжжі прогриміли вибухи.
Ворожий удар був по об'єкту промисловості.
Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом – цивільні,
– написав начальник ОВА.