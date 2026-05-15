Російські війська атакують Запоріжжя: під ударом приватні будинки, є поранені

Ввечері в п'ятницю, 15 травня, російські війська атакували Запоріжжя. Під ворожим ударом знову опинилася промислова інфраструктура.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки удару по Запоріжжю?

Близько 17:00 Іван Федоров повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області. Згодом також додалася загроза ударних безпілотників.

За даними кореспондентів Суспільного, о 17:35 та 18:01 в Запоріжжі прогриміли вибухи.

Ворожий удар був по об'єкту промисловості.

Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом – цивільні,

– написав начальник ОВА.