Ворог зібрав величезну кількість військ біля Маріуполя: куди збирається рухатися

Ворог накопичив чимало військ неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Там є жива сила та техніка загарбників.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що велике накопичення російських сил спостерігають у Нікольській частині Маріупольського району. Звідти можна пересуватися на Вугледар та Пологи.

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"Ця дорога з Нікольського умовно, з Розівки до Пологів займає годину – півтори. Танком, навіть, якщо він асфальтом поїде своїм ходом, 3 – 5 годин спокійно", – сказав Андрющенко.

Куди може рухатися ворог

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що росіяни можуть бути готовими до Вугледару. Також ворог може бути готовим рухатися у бік Запорізького напрямку. Петро Андрющенко припускає, що противник може спробувати тиснути у кількох місцях. А де, мовляв, "найлегше" вдасться – кине усі сили, які залишилися.

Це вже підготовлені частини. Буде це Вугледар, буде це Гуляйполе… можливо, вони захочуть рухатись по Запорізькому напрямку. Можливо, вони їх всіх перекинуть знову ж таки в Роботине – це велике питання. По всіх напрямкам є певні рухи,

– сказав Андрющенко.

На його думку, тримання кадрових військових росіян у резерві неподалік Маріуполя викликає застереження. За словами радника міського голови Маріуполя, з Мар'їнки відкривається дорога, що можна тиснути на Вугледар.

Він додав, що по щільності боїв видно те, що росіянам більше цікаве Курахове. Мовляв, там розташована ТЕС. Це може дозволити загарбникам трохи "покращити" інфраструктуру в тимчасово окупованому Донецьку.

"Курахове дуже близько до Дніпропетровської області – далі "можна рухатись". Треба ритися вже і досить-досить щільно зариватися", – наголосив Петро Андрющенко.

Загострення на Запорізькому напрямку