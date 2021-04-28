Росія взялася за старе: що відбувається біля кордонів України

Росія готується до нового витка напруженості та розгортає нову дивізію біля кордонів з Україною. Далі читайте російською.

25 апреля Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде, в непосредственной близости от границ Украины, в составе 8-й армии Южного военного округа, в зоне ответственности которой – оккупированный Донбасс.

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При этом одно из лучших российских соединений – 56-я десантно-штурмовая бригада переброшена из Камышина в Крым, находится недалеко на базе в Феодосии, а на базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине развертывается целая дивизия. Это означает развертывание не менее 4-6 новых батальонно-тактических групп со средствами усиления, которые могут достичь наших границ своим ходом – от Волгограда здесь всего 400 км, от Камышина – 600.

При этом на полигоне Погоново под Воронежем, в 250 км от границы с Харьковской областью Украины, Россия сохраняет лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ее не отводят, как заявил министр обороны Шойгу 23 апреля.

Официальная причина – бригада примет участие в маневрах "Запад-2021", которые могут быть проведены по плану в сентябре. Очевидно, что это просто официальное объяснение причин, не более чем слова, чтобы как-то объяснить сохранение на месте этой бригады, переброска которой стала началом кризиса в этом году.

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Очевидно, Кремль сделал вывод по результатам подготовки к вторжению, что им необходимо наращивание полностью укомплектованных и боеготовых соединений, которые могут выходить к границам Украины одним броском – по сути за одну ночь с места постоянной дислокации. Чтобы избежать упреждающих заявлений стран НАТО и обеспечить оперативную внезапность.

Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря… Вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа. В 2020 году войска (Южного округа – ред.) получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов,

– заявил 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу на коллегии МО РФ, посвященном усилению Южного военного округа, направленного против Украины.

26 апреля в России Путин издал указ о проведении в РФ ежегодных военных сборов резервистов.