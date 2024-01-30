Розвідка Британії зафіксувала випадки, коли Росія бомбила свої ж міста

Розвідка Великобританії встановила щонайменше п'ять випадків, коли військові Росії "скидали" бомби на свої населені пункти.

Про це йдеться в огляді британського оборонного відомства. Аналітики посилається на повідомлення російського телеграм-каналу Astra.

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Зазначають, що два інциденти зі скиданням авіабомб ФАБ-250 стались поблизу російських селищ Бєлгородської області.

Одна з них упала на ферму в Постникові, а друга – на вулицю у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 цивільних осіб у радіусі 500 метрів,

– йдеться у повідомленні.

Росія регулярно скидає бомби на свої території

Це вже четверте випадкове скидання російських боєприпасів на власну територію цього місяця. І п'ятий випадок за рік, а найперший стався 20 квітня 2023 року у Бєлгороді.

Британські аналітики зауважили, що наразі не можуть стверджувати, чи трапляються такі інциденти через погане озброєння літака перед вильотом або через погане виконання екіпажем своїх обов'язків під час польоту.

"Зростання частоти таких інцидентів, ймовірно, свідчить про певну втому повітряних і наземних команд на російській лінії фронту, а також про недостатню підготовку", – йдеться в огляді.

Російська авіація знедолена