Російські війська досягли "обмеженого прогресу", проте можуть готуватись до атаки на Київ

У Міноборони Британії кажуть, що у російських військ справді "обмежений прогрес" щодо наступу на українську столицю. Проте це не означає, що від атаки Києва вони відмовились.

Цілком можливо, що наступ на Київ відбудеться вже найближчими днями. Про це мовиться у розвідувальному огляді відомства.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Росія не досягла цілей, викладених у плані

Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням,

– кажуть у Міноборони Британії.

Найбільші проблеми у російського війська через логістику, також відчутний сильний опір української армії. Ймовірно, зараз окупанти пробують перезавантажитись та переналаштуватись. Наступальна діяльність може відновитись саме у бік Києва.

Супутникові знімки також свідчать про перегрупування

Фото з супутника, які оприлюднила Maxar Technologies, свідчать про те, що на північно-західних околицях Києва справді відбувається перегрупування. Колона військової техніки ворога в районі Гостомеля розподілилась по місцевості.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Дивіться звернення українського Міноборони: